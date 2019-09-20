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◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月20日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
6488   環球晶                   437      2256 6147   頎邦                   -1571     -4445  
6182   合晶                     333       -48 8069   元太                    -272     -1960  
8358   金居                     278      -456 3227   原相                    -243      -642  
3324   雙鴻                     249      -397 3083   網龍                    -235      -704  
3105   穩懋                     240      2356 6290   良維                    -191       219  
3710   連展投控                 216       -74 6411   晶焱                    -178        24  
3260   威剛                     202       -20 3483   力致                    -125       294  
5483   中美晶                   182     -2592 5340   建榮                    -119     -3398  
6125   廣運                     151      -151 6462   神盾                    -115      -763  
6245   立端                     143       -87 5272   笙科                    -104      -524  
3217   優群                     128      -377 4728   雙美                     -95      -151  
3374   精材                     114      1225 5009   榮剛                     -89       330  
6244   茂迪                     113      -116 4736   泰博                     -82       559  
1785   光洋科                   107      -263 3642   駿熠電                   -79       -16  
5289   宜鼎                      88      1130 8088   品安                     -76       351  
3707   漢磊                      84       -58 6233   旺玖                     -66       -98  
8182   加高                      81       359 006201 元大富櫃50               -60         0  
8936   國統                      80       379 3218   大學光                   -60       143  
6188   廣明                      75       235 8415   大國鋼                   -60      1005  
3221   台嘉碩                    73      -101 6217   中探針                   -60        16  
3630   新鉅科                    71       259 6470   宇智                     -59       -96  
3632   研勤                      69        51 2732   六角                     -54       -91  
8040   九暘                      69      -172 3141   晶宏                     -51        15  
4114   健喬                      65        98 8086   宏捷科                   -51     -1396  
5443   均豪                      63       216 6589   台康生技                 -50       -27  
8916A  光隆甲特                  61         0 6679   鈺太                     -47       -78  
8436   大江                      60     -1234 6438   迅得                     -43       -58  
3264   欣銓                      55     -1096 3234   光環                     -42       -92  
6121   新普                      55      -198 4721   美琪瑪                   -41        15  
3552   同致                      48      -125 6576   逸達                     -40      -110  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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