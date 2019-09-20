證交所攜大和證前進星馬引資 行銷台灣資本市場

證交所積極行銷台灣資本市場，日前攜手大和國泰證券 / Daiwa 與其策略夥伴 Affin Hwang Capital，前往馬來西亞、新加坡舉辦台灣投資說明會，以「公司治理」為主軸，邀請 7 家優質上市櫃公司同行，向東南亞機構法人展現台股優勢。

證交所近年海外引資鎖定南向國家，繼 8 月泰國後，目標轉進國際法人匯集的新加坡與近年積極開發金融市場的馬來西亞引資。

證交所表示，台灣產業主力以電子與精密機械等產業為主，與新、馬兩國產業結構有所區隔，多數企業也符合馬來西亞廣泛採用的伊斯蘭投資原則，加上台灣資本市場近年來推動公司治理有成，讓台股成為新興亞股中的最大亮點之一。

證交所表示，與大和國泰證券共赴新馬，即鎖定當地退休基金等大型機構投資者，期盼使東南亞投資人更加了解我資本市場優勢與最新發展，替台股引進更多資金活水。

本次的星馬投資說明會，除安排同行上市公司代表與當地機構投資人面對面會談外，也由證交所分享台灣資本市場近期交易制度等各項變革，並介紹台灣公司治理與企業社會責任最新發展，讓國際投資者了解台灣改善市場制度及推動公司治理成果。

證交所指出，本次與會的機構法人對於近期台股開放措施與新產品表達高度興趣，許多法人除就其關切議題與證交所人員進行討論外，也提出對投資台灣資本市場的建議與看法，反映對台灣市場的高度關注。