競國提高泰國廠稼動率 擬移入高階記憶體模組及鍍金產線

競國實業 (6108-TW) 泰國廠 PCB 製程去年獲得歐洲汽車電子廠認證通過，但遇上車市不景氣，汽車板訂單未見增長，財務長蔡政宏今 (20) 日指出，目前最新規劃擬對泰國廠移入高階 SMD、記憶體模組及鍍金生產線，以提高其產能利用率。

競國今日在交易所召開法說會，競國認為，受到美中貿易戰及車市交易衰退影響，今年上半年各廠產能利用率，以泰國曼谷北方大府城的競億電子最差，僅 50%，台灣樹林廠產能利用率則有 60%，中國江蘇昆山競陸電子最高，但也僅有 70%，其中昆山廠去年同期產能利用率高達 85%。

蔡政宏指出，雖然美中貿易戰可能造成客戶端轉單到東南亞生產，但實際狀況是，原有客戶將既有訂單，要求由昆山廠轉到泰國生產，屬集團內訂單轉移，泰國廠實際新增轉單極為有限；且泰國本地 PCB 主要也是供應汽車及家電應用，要在此類別新增訂單，來源也相對有限。

蔡政宏說，泰國廠去年汽車板占該廠營收比重 30%，今年上半年車市不振，占比降到 15%，競國目前最新規劃擬對泰國廠移入高階 SMD 模組及鍍金生產設備，生產高階產品提振泰國廠營收；一旦車市需求好轉，如需求增加，高階 PCB 生產線將成為提升營收及產能利用率的重要動能。

蔡政宏說，今年第 1 季應是全年最差，第 2 季回升到 19.39 億元，就最新接單來看，估第 3 季較第 2 季成長 9-10%，毛利率也可望優於第 2 季的 14.81%，第 4 季預估能與第 3 季持平，目前來看 2019 年的全年營收，將較去年的 89.33 億元下滑。

競國台灣廠月產能每月 22 萬平方呎產能、昆山為 120 萬平方呎、泰國廠為每月 105 萬平方呎。

競國今年上半年財報營收為 38.07 億元，毛利率 14.41%，稅後純益 2.4 億元，每股純益為 1.5 元。