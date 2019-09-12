〈蘋果新品發表〉三大電信大搶客 iPhone11頂規新機月租999元 最低只要0元就可帶走

蘋果新機 iPhone 11 系列，將在下周 (20 日) 正式開賣，三大電信也公布 iPhone 11 系列新機資費方案，共通點都是搭配指定方案，月租 999 元，頂規 iPhone 11 Pro Max 就能免費帶回家。

中華電 (2412-TW) 表示，大 4G 購機方案 (36 個月)，月繳 999 元，搭配指定舊機換新機方案、行動 VIP 等優惠，iPhone 11 Pro Max 就能用 0 元入手，並享行動上網吃到飽、最大網內免費講等；另外，iPhone 11 Pro Max 64GB 專案價 2.83 萬元，iPhone 11 Pro 64GB2.43 萬元，iPhone 11 64GB 專案價 1.33 萬元。

中華電也推出 4 項優惠方案，來刺激買氣，包括老客戶或行動 VIP，申辦大 4G 購機方案，月繳 999 元以上，再享手機最高折 5000 元；新申租、攜碼或符合續約購機條件的客戶，可享舊機換新機最高現折 2.5 萬元，另外還有 Hami 書城加值服務及漫遊優惠；22 家指定銀行信用卡享 24 期分期 0 利率等優惠。

遠傳 (4904-TW) 表示，搭配 4.5G 超極速方案，加購 friDay 娛樂包，手機可額外折抵千元，另外加碼提供舊換新方案，若以 iPhone 11 Pro Max 64G 為例，月付 999 元 (綁約 36 個月)，除現折最高 2.5 萬元外，白金會員續約再享購機優惠，手機就可 0 元帶回家；若 iPhone 11 64G，搭配 4.5G 超極速方案，月付 999 元，則是 1.33 萬元起。

遠傳指出，老客戶享有續約優惠，iPhone 11 系列新機最高可折 5000 元，搭配遠傳 friDay 聯名卡結帳再享 5% 等。

台灣大 (3045-TW) 表示，VIP 客戶搭配「全民舊機換新機」方案，月付 999 元，綁約 36 個月，戶 iPhone 11 Pro Max 64GB 只要 0 元，另外也提供舊機回收折扣優惠，最高可折抵 2.5 萬元。

其他優惠方面，台灣大指出，用戶購買 iPhone 11 系列，搭配綁約專案，贈送免費豪華月租三選一；每月送 momo 購物折價券；3 年以上老客戶續約，加碼最高送 momo 購物折價券 1040 元；10 月 31 日前申辦有機會獲得萬元電子禮券；VIP 用戶續約最高再省 5000 元。