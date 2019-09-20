影／專家看房市 928檔期仍樂觀 都會市中心換屋、小宅俱熱

928 檔期是每年下辦季度的房市重頭戲，今年的觀望氣氛相較過去總統大選時更加樂觀，甲桂林廣告業務總經理陳衍豪認為：「主要因素就是台灣經濟好轉。」



陳衍豪分析，台灣 GDP2.4% 至 2.6% 之間、已經重回睽違以久的亞洲四小龍之首；加上台灣股市不只上萬點，維持的時間也是最久的一次，「台商資金回流已經超過 5600 億元、創造 4 萬個就業機會，我相信在經濟數據好轉的因素下，如果沒有選舉，應該會更加樂觀才對。」

反應在房市買氣的部份，購屋客認為自 2013 年以來，房價已經調整的差不多，房價打了 8 折至 85 折，已經有了一定的修正、買屋的時間點已經浮現，因此積極入場。好買氣延續下來，各大代銷的接案量也跟著正像成長；「今年各家的接案量都普遍成長 2 成至 3 成，甲桂林廣告接案 400 億元、比去年成長 28%。站在第一線的代銷公司，春江水暖鴨先知，最知道市場的變化。」

陳衍豪認為，這一波台商回流，帶著比過去多出幾十倍的資金衣錦還鄉，他們鎖定過去熟悉的生活、成長、就業的區段，包括大同、中山、大安、中正區看屋，甚至一反過去相對封閉的區域買盤，帶動區域客、區外客購屋比例將近一比一。

除了換屋型產品火熱外，陳衍豪認為小宅也不會退流行。「2008 年至 2018 年、台北市的人口成長數有限、但家庭戶數卻成長了 5%、比全台平均值的 4% 還高，這代表小宅的購屋人口仍處於健康狀態。」



過去幾年以來的房市，小宅率先反彈、造成市場熱銷；接續首換、豪宅、商辦陸續呈現高買氣，房是整體的買氣仍呈現健康。尤其市中心的小宅也不再限於年輕首購族，包括退休族、單身族甚至香港置產客，都會以市中心小宅為首選。



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