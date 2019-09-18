刺激經濟 Q4中國鐵路、基建投資可望加速

中國發改委今 (18) 日指出，針對外界認為近兩個月中國鐵路投資數量出現下滑的問題表示，未來將會有一批重大鐵路建設項目開工。

發改委表示 2019 年政府工作報告提出，今年要完成鐵路投資人民幣 8000 億元的目標。而今年 1-8 月，中國鐵路完成固定資產投資達人民幣 4496 億元，相對往年鐵路投資完成情況，今年大致而言鐵路投資情況是正常。

1-8 月份，中國基礎設施投資年增 4.2%，比 1 至 7 月份上升 0.4 個百分點。8 月份，中國發改委共核准固定資產投資項目 9 個，總投資金額人民幣 689 億元，主要集中在水利、能源等領域。

資料來源: 中國統計局

未來中國發改委仍會加速推動一批鐵路投資，如重慶至昆明高速鐵路可行性研究報告已經得到核准，該項目是京昆高速鐵路的重要組成部分，全長 699 公里，總投資達人民幣 1416 億元，是「十三五」以來，發改委核准的最大規模的鐵路建設項目。

此外，目前還有幾個重要骨幹鐵路建設正在積極展開前期工作，條件一旦具備就會逐項核准開工。

同時，中國發改委也表示到 2020 年，會進行一批鐵路專用路線的建設，沿海主要港口、大宗貨物年運量 150 萬噸以上的大型工礦企業、新建物流園區的鐵路專用線接入比例均達到 80%。

到 2025 年，上述設施的鐵路專用線力求接入比例均達到 85%，至於長江幹線主要港口全部實現鐵路進港。

從數據來看，目前中國人均基礎設施存量水準相當於已開發國家的 20%～30%，在民生領域、區域發展方面，還有大量的基礎設施投資商機。

而依照規劃，今年限額內地方政府專項債券要確保 9 月底前全部發行完畢，並將依規定提早發行明年專項債部分新增額度。

截至 9 月 15 日，中國各地方政府總計發行地方政府債券規模為人民幣 3.97 兆元，其中，新增債券合計發行約佔新增限額 (人民幣 3.08 兆元) 的 94.16%，新增專項債券只有人民幣 1404.23 億元待發。

中國現代研究院指出，依規定提早發行的明年專項債部分新增額度，是為確保明年初即可見到成效。相較於過去，今年所有準備工作都得提早準備，預估最快第四季將有一批符合要求的重大基建項目開工。