貴金屬盤後－Fed鷹派降息後 黃金首次出現虧損 金價徘徊於1500美元

期貨黃金週四 (19 日) 收低，在聯準會 (Fed) 宣布符合市場預期的降息 1 碼後，金價在一天 4 場交易時段中首次出現下跌，貴金屬交易商無法確定聯準會貨幣寬鬆政策前景，但仍然高於關鍵 1500 美元水平。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (17 日) 示意今年不會再進一步降息。顯示出 Fed 認為美國經濟活動良好，且勞動力市場狀況強勁，市場預期降息的可能性降低，不利黃金上行。

降息支撐美元走強，同時也壓制黃金漲勢，不過美元指數週四 (19 日) 下跌 0.3%，同時仍接近看漲的 98 點水平。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金下滑 9.4 美元，或 0.62%，金價以每盎司 1506.4 美元作收。自 9 月初以來，黃金毫不費力地創下了六年來的最高點，甚至曾經上漲至逼近 1600 美元，便停滯不前，黃金期貨本月下跌 1.5%。

12 月交割的白銀下滑 6 美分，或 0.36%，收於每盎司 17.86 美元。

未來展望

Libertas Wealth Management Group 分析師 Adam Koos 表示，目前降息此舉，不利於貴金屬市場，削弱投資人避險需求。

Zaner Metals 的分析師指出，「黃金以及部分白銀在美國聯準會降息後面臨價格下跌壓力」。加上聯準會不再有降息可能，加劇金價下行壓力。

另一影響金價的消息，是川普在週三宣布將採取新制裁的形式報復伊朗，而非採取軍事行動。對黃金和其他避險金屬來說，溫和的報復行動，也不利黃金上行。

儘管近期出現下滑，今年黃金期貨價格仍然上漲約 17%。

其他貴金屬

Comex 顯示，10 月鉑金上漲 4.10 美元，或 0.44%，至每盎司 939.1 美元；12 月鈀金上漲 25.8 美元，或 1.63%，至每盎司 1608 美元。