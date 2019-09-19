〈彩晶法說〉未來持續擴大布局車載、工控

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 今 (19) 日舉辦法說會，副總經理吳許和表示，現階段手機品牌集中度高，在產業競爭下，高屏占比已成為客戶發展趨勢，此外，彩晶今年也將擴大布局車載、工控產品，朝航空、航海市場邁進。

吳許和表示，彩晶近年逐步調整出貨尺寸，以因應手機面板朝 6 吋以上發展趨勢，去年第 4 季 6 吋以下面板產品營收比重下降，今年第 2 季占比降至 33%，中尺寸相關產品占比則提升至 54%。

吳許和表示，現階段手機品牌集中度高，並不利於次品牌、供應鏈發展，廠商也積極開發屏下指紋、提升照相技術，因此手機產品除面板尺寸將朝 6.5、7 吋以上發展，也朝高屏占比發展。

車載方面，吳許和表示，看好未來需求，雖然汽車市場連 2 年受美中貿易戰影響需求下滑，但新車中控顯示、儀錶板需求逐步擴大，客戶集中在中國、日本，也開始打入歐洲市場。

吳許和表示，彩晶看好智能穿戴市場發展，特別是在蘋果、三星等大廠帶動下，智慧手錶成長速度快，工控產品今年陸續推出廣視角、低工耗反射屏，下一步將拓展航空、航海等領域。

吳許和表示，目前各產品全年營收比重仍維持先前預估，功能手機 5-10%、智慧型手機 30-35%、車載產品 25-30%、工控產品 30-35%。