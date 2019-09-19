訊連本業持穩+業外收益 Q3每股純益可望挑戰逾4年新高

多媒體創作軟體廠訊連科技 (5203-TW) 本業獲利表現持穩，PC 訂閱制營運步入軌道，且優於先前預期，人臉辨識業務也有上百個案例正在洽談中，第 3 季將有業外處分投資性不動產的收益入帳，估將貢獻第 3 季每股純益約 1 元，法人看好，訊連第 3 季 EPS 可望挑戰逾 4 年來新高。

訊連子公司 CyberLink.Com 先前公告處分投資性不動產，預計處分收益約 274 萬美元 (約合新台幣 8506 萬元)，本季就可望完成交易，挹注第 3 季財報表現。法人預估，此次子公司處分投資性不動產，將貢獻訊連第 3 季每股純益約 1 元，且由於本業獲利表現持穩，訊連第 3 季 EPS 可望挑戰逾 4 年來新高。

訊連日前推出新一代創意導演家族，包含「威力導演 18」等 4 套旗艦級多媒體創作軟體。由於創意導演家族先前採取買斷制，遭遇營運困境，訊連因而推出訂閱制進行營運轉型，來自訂閱制的訂單比率由 2017 年的 3.5%，大幅成長至去年的近 5 成，表現超越先前預期。

訊連執行長黃肇雄表示，今年目前為止，已有逾 6 成既有用戶轉為訂閱制，更有高達 7 成的台灣用戶轉向訂閱，顯示租賃模式表現持續良好，預期今年第 4 季起，可產生可觀的循環性營收。

除 PC 訂閱制的創意導演家族外，訊連其他三大引擎包括 FaceMe (人臉辨識)、及正在開發中的 PowerDirector & PhotoDirector 支援 iOS 與 Mac 平台。其中，人臉辨識具高度成長潛力，已有上百個正在洽談中的案例，將成為訊連營運成長的重要引擎。

目前訊連 FaceMe 整合即時通知系統 (U Alerts)，已成功打入美國醫院與零售商，並獲國內金融、警政與停車場等採用，將在明後年陸續建置，可望為後市營運增添強勁成長動能。

訊連第 2 季稅後純益 8688.9 萬元，季增 47.8%，年減 38.5%，每股純益 1.04 元；上半年稅後純益 1.46 億元，年減 19.3%，每股純益 1.74 元。