外資連11買 惟買超縮水至10.64億元 買金融、賣面板雙虎

台股今 (19) 日終場下跌 34.75 點、收在 10894.7 點，外資買超 10.64 億元，雖然相較於昨天大買 178.8 億元大舉縮水，但是仍連續買超 11 日，投信買超 3.02 億元，自營商賣超 13.13 億元，則連賣 9 日，三大法人買超 0.53 億元。從外資操作來看，外資明顯買金融、賣面板雙虎。

外資買超前 10 名：臺企銀 17,162 張，其餘依序為旺宏、聯電、上海商銀、智原、國泰金、晶電、京元電子、中信金、新光金。

外資賣超前 10 名：群創 32,973 張、元大 S＆P 原油正 2 遭賣 22,572 張、友達 19,445 張、鴻海 11,557 張，其餘依序為和鑫、元大金、富邦 VIX、元大滬深 300 正 2、元大臺灣 ESG 永續。

投信買超前 10 名：旺宏、嘉聯益、景碩、創意、世芯 - KY、金寶、精元、華邦電、瑞昱、台表科。

投信賣超前 10 名：群創 15,990 張，其餘依序為京元電子、智邦、台光電、昇陽半導體、致伸、同欣電、華泰、卜蜂、技嘉。

自營商買超前 10 名：元大 S＆P 原油反 1、國泰 20 年美債正 2、智原、嘉聯益、國泰美國道瓊正 2、瀚宇博、元大美債 20 正 2、燿華、元大高股息、富邦日本正 2。

自營商賣超前 10 名：富邦 VIX 遭賣 23,206 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 21,588 張，其餘依序為元大 S＆P 原油正 2、元大臺灣 ESG 永續、富邦上証正 2、宏達電、元大 US 高息特別股、群創、富邦美國特別股、和鑫。

整體來說，台股今天開高後壓回，在買盤轉趨謹慎下無力挑戰「萬一」關卡，收盤跌破 10900 點，不過外資仍連 11 買，累計買超已達 863.92 億元，由於外資買超手筆大幅縮手，後續仍要觀察外資動態，若要續攻「萬一」關卡，不但外資不能缺席，攻擊量能也需擴大。