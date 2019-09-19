陸股盤後 - LPR定價窗口開啟前夕 上證3000點關口近關情怯

台北時間週四 (19 日) 凌晨，聯準會 (Fed) 一如市場預期降息 25 個基點，但預期年內已不再有降息空間，而陸股市場也對於本週中國人行 (PBoC) 是否降息的看法兩極，A 股週四 (19 日) 多數時間均保持在平盤附近震盪，上證指數直到尾盤才出現明顯漲勢，以日內最高點作收。

聯準會將利率走廊下調至 1.75% 至 2%，但聯準會主席鮑爾暗示未來降息的門檻將有所提升，同時他表示美國經濟前景良好，這次降息是為了防範目前的風險，特別是全球經濟成長疲弱及貿易緊張局勢。

而聯準會降息可能為中國人行提供降息空間，但也有分析師指出，短期人行政策利率可能難以下調，因貨幣政策基調依然保持穩健。

今日陸股盤面上大多數類股均呈現上漲，半導體、OLED、AR/VR 等科技類股表現最為活躍。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證指數報 2999.28 點，上漲 0.46%，離 3000 點大關僅一步之遙；深證成指報 9852.2 點，上漲 1.01%；創業板指報 1705.6 點，上漲 1.57%。滬深兩市合計成交人民幣 4915 億元。

北向資金流向方面，今日滬深股通淨流入人民幣 34.19 億元，其中，滬股通淨流入人民幣 7.86 億元、深股通淨流入人民幣 26.33 億元。

消息面

中國人行有機會降息，將為股市帶來利多，刺激證券類股走揚，南京證券大漲 3.8%、中信建投上漲 1.9%、廣發證券上揚 1.6%。

中國旅行社協會發布報告指出，中國國慶期間旅遊行程報價均有不同程度上調，帶動旅遊類股連續第二日急漲，凱撒旅遊漲停、眾信旅遊飆漲 8.4%、中國國旅上漲 1.9%。

法人觀點

中信證券表示，從中國經濟情況來看，目前正處於貨幣政策相對寬鬆的過程，降息有助於中國經濟觸底。同時，全球寬鬆貨幣政策重新啟動，將使得股市資產更備吸引力。

天風證券表示，在一連串刺激政策推動下，A 股已從 8 月初最悲觀的底部逐步走出來。但同樣也會出現部分投資人開始準備減碼，以實現獲利。目前最重要的訊號是，加碼的寬鬆帶來經濟改善的預期。因此，有機會使得這波 A 股反彈氣勢得以延續。