台灣去年人均金融資產變胖 擠掉日本躍居全球第四富有國家

安聯集團今 (19) 日發布《全球財富報告》，受美中貿易戰升溫影響，加上全球央行接連施行量化寬鬆政策，讓全球家戶去年金融資產因此縮水，但台灣卻逆勢突圍家戶總金融資產成長 5.1%，人均淨金融資產為 97850 歐元 (約新台幣 332.69 萬元)，去年排名前進三名，超越日本成為全球第四富有的國家。

報告指出，去年台灣家戶總金融資產年增 5.1%，觀察各資產類別包括存款、保險與證券均同步成長，其中又以保險與年金長漲幅 9.8% 居冠，證券年增幅 3.7%、銀行存款年增幅 3.4%。

金融資產增家但負債也相對變多，去年台灣家戶負債年增幅 4.5%，為 2014 年以來最大增幅，且家戶的債務比也增至 89.8%，高於區域平均數 52.4%(不含日本) ，以亞太區來說，僅韓國的家戶債務比高於台灣。

去年台灣的淨金融資產增加 5.2%，低於過去五年平均數 6.2%，台灣人均淨金融資產為 97850 歐元 (約新台幣 332.69 萬元)，名次較去年前進三名，超越日本並緊追新加坡之後，成為排名第四的富裕國家。

另外，美國去年靠著強勢美元拉高人均淨金融資產規模，去年人均金融淨資產 184410 歐元 (約新台幣 626.99 萬)，擠掉瑞士躍居全球最富有的國家。

安聯分析最新的各項名次變化，發現亞洲市場的人均金融資產有逐漸崛起的趨勢，其中又以新加坡與台灣成長幅度最大，以人均金融淨資產來看，台灣與新加坡名次分別較 2000 年進步 10 名、13 名，而去年表現偏弱的中國名次近 20 年來也進步 6 名、南韓也往前躍進 5 名。