華固7月營收40.17億元創歷史次高 前7月已超越去年全年

華固建設 (2548-TW) 進入第 3 季交屋旺季，7 月營收高達 40.17 億元，超越今年上半年營收 36.52 億元，總經理洪嘉昇指出，包括「華固名鑄」、「華固樂慕」等，將密集在 8 、 9 月交屋入帳，第 3 季可望創今年最高峰。

華固累計前 7 月營收 76.69 億元，已超越去年全年 46.39 億元營收，預估在交屋入帳推波助瀾下，華固 2019 年營收可望重返百億元以上，並改寫歷史新高。

華固建設今 (8) 日公布 2019 年 7 月營收為 40.17 億元，創歷史次高，月增 91.79%，年增 36.8 倍，累計前 7 月營收為 79.69 億元，年增 2.35 倍。

華固今年首波交屋入帳高峰為 6 月，營收達 20.95 億元，為 20 個月來單月新高，推升第 2 季單季營收 26.89 億元，同創 7 季新高；法人估華固第 2 季單季稅後純益達 4.5 億元，上半年稅後純益達 5.5 億元以上，每股純益將跨越 2 元大關。

洪嘉昇指出，華固第 3 季松山區「華固名鑄」、中山區「華固樂慕」分別將在 8 、 9 月交屋，將推升第 3 季入帳金額成長；其中華固名鑄總銷 80 億元，已銷售 9 成，華固樂慕總銷 50 億元，也銷售 9 成。

至於第 4 季，華固將有土城的「華固新代田」完工交屋入帳，華固新代田總銷為 42 億元，已售出 7 成。

華固建設今年新推住宅案部分，今年首件住宅案北市石牌「華固翡儷」建案順銷，已正式開工，華固內湖潭美段潭美國小旁住宅案確定 8 月中旬推案，將設立基地外接待中心，可儘速動工，內湖、石牌案可同步在 2022 年第 3 季完工交屋。

華固建設內湖潭美段潭美國小旁住宅案將在 8 月中推案，案名為「華固馥儷」，基地面積 1654 坪，推案可銷售面積達 6900 坪，預估總銷金額為 60 億元，是目前華固建設手中儲備推案中量體最大的個案。洪嘉昇說，內湖「華固馥儷」將興建兩大棟地上 15 樓、地下 4 層的住宅大樓，總戶數為 190 戶，此預計推案與石牌的「華固翡儷」案，同樣由新聯陽代銷，預估每坪開價在 88-98 萬元。

華固 8 月中旬推內湖潭美地段住宅案「華固馥儷」，總銷 60 億元，加上石牌「華固翡儷」建案總銷 48 億元，華固 2019 年住宅推案總銷金額合計達 108 億元，可望成為 2022 年的重要入帳來源。