南韓爆發非洲豬瘟後 估計價值8兆韓元豬肉產業受重創

自從南韓在週二 (17 日) 爆發非洲豬瘟後，因為感染擴大的疑慮，當地豬肉的批發價格已飆漲 3 成。豬肉是南韓非常普遍的食材，相關產業也極為發達，對於經濟的影響也勢必難以避免。而只有一海之隔的日本，更是高度警戒，深怕也會跟著淪陷。

南韓的農林畜產食品部在 9 月 17、18 日，接連宣布南韓國內的非洲豬瘟感染疫情。發生疫情的養豬場，是在首爾北部鄰近北韓的京畿道坡州市與漣川郡。那附近的養豬業興盛，在南韓當局實施的疫情控制，已撲殺了 1 萬 200 頭豬隻。

南韓爆發非洲豬瘟、價值 8 兆韓元豬肉產業恐受重創！(圖片：AFP)

目前非洲豬瘟尚無有效疫苗，感染豬隻的死亡率近 100%。已淪陷的中國，在目前仍未有效控制疫情，現已撲殺超過 100 萬頭豬隻。亞州在進入 2019 年後，於各地陸續發生疫情，根據國際畜疫會 (OIE) 的調查，目前東亞只剩台灣與日本尚無疫情的通報。

南韓非洲豬瘟的感染途徑並不清楚，一般推測北韓在今年 5 月爆發相關疫情後，很可能有野生豬隻將病毒帶進南韓，而當時南韓也曾採取了嚴格的防疫措施。

南韓在 9 月 17 日爆發疫情後，當天豬肉批發價格就飆升到 1 公斤 5800 韓元，較前一日上揚了 32.4%。在許多代表性的韓國料理當中，都會使用到豬肉。2017 年平均每名南韓民眾的豬肉消費量達到 24.5 公斤，遠高於雞肉的 13.3 公斤，還有牛肉的 11.3 公斤。

南韓爆發非洲豬瘟、價值 8 兆韓元豬肉產業恐受重創！(圖片：AFP)

有南韓的專家表示，豬肉相關產業的生產規模直逼 8 兆韓元，是南韓最大的食品產業。雖有 1/3 的豬肉倚賴進口，但由於豬肉最大消費國的中國擴大進口，除了帶動國際豬價上揚，也有發生供不應求的可能。若在疫情初期無法進行有效控制，未來在外食產業及觀光方面將帶來不良影響，經濟方面也可能再度遭受打擊。

目前南韓當局在疫情控制方面，針對人車出入進行嚴格管制。原訂 19 日在坡州市舉行的南北韓首腦會談一週年紀念活動，也因當地的非洲豬瘟影響，規模縮小並改在首爾進行。