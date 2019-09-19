華為律師週四將出庭 試圖翻盤白宮貿易禁令

《彭博社》報導，華為正準備孤注一擲地向美國聯邦法院，提出撤銷白宮政府以「網路漏洞」(cyber exploitation) 風險為由，禁止聯邦機構和承包商購買或使用華為設備之禁令。

華為的律師將於週四 (19 日) 前往美國聯邦法院出庭，華為將向法院表達美國禁令已違反美國憲法，因白宮企圖通過所謂的不當行為和所謂與中國政府的關係，判華為「死刑」，並將該公司趕出美國。

《彭博社》報導認為，如果華為成功翻盤並取消禁令，將會對美中貿易戰產生很大影響。

斯坦福大學法學教授 Alan Sykes 表示，雖然川普政府內部對華為禁令能否作為貿易協議的一部分發出了不同的訊息，但是華為在美中貿易談判中有著關鍵性的作用。

Alan Sykes 說道：「有時聽起來像是川普願意鬆綁華為禁令來達成貿易談判，但如果這樣的談判籌碼消失了，那麼達成貿易協定的機會也會消失。」

美方辯稱，擔心華為可能會被中國政府利用，並不是一夜之間的想法。根據美國蘭德公司 2005 年的一份報告和國防部 2009 年的一份報告顯示，華為與中國軍方有著重要關係。此外，隨著 5G 無線技術的發展和網路連接設備的增長，保護電信網路免受可能的安全威脅之需求，估計只會持續增加。

美國聯邦機構在先前華為要求撤銷禁令時曾表示：「根據長達數年的分析和政府持續的考慮行動，這項禁令不僅代表了一個經過深思熟慮的回應，而且也是合乎邏輯的，旨在進一步確保網路不會成為中國戰略上的目標。」

華為則否認該公司的產品被於間諜活動，並積極推廣自家設備。預計未來幾年內，全球網路運營商將花費數十億美元升級到最新且最快的 5G 網路。

到目前為止，川普政府已經說服了少部分國家也對華為的 5G 基礎設備實行禁令，包括澳洲和波蘭，而歐洲、亞洲和拉丁美洲的許多其他國家已經表示他們不會禁止該公司的設備，也有些國家計畫禁止在網路的核心部分使用華為產品，或是增加安全措施以防止潛在的網路安全問題。

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