台股殖利率亞洲居冠 布局ETF四寶可享配息收益

目前全球已有 14 個國家包含德國、法國、日本等十年期公債殖利率為負，亞洲國家也競相降息，在全球低利率環境下，台灣股市現金殖利率高達 4.2%，在亞洲居冠，是全球市場亮點，專家建議，追求收益的投資人，可以考慮布局台股具配息收益機制的 ETF，例如元大台灣 50(0050-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW) 以及元大高息低波 (00713-TW)。

儘管去年來市場消息面紛擾，然台灣上市櫃企業今 (2019) 年上半年獲利逼近新台幣一兆，仍處於高檔水準，台灣股市股利殖利率高達 4.2%，在亞洲居冠，是全球市場亮點。元大投信在台股 ETF 皆有配息機制，其中，選取台灣市值前五十大企業為成分股的元大台灣 50ETF、以及訴求高股息企業的元大高股息 ETF 兩檔 ETF 成立已達 10 年以上，受益人數最多，配息填息記錄受到市場肯定。

元大投信成功打造台灣最受歡迎的「國民 ETF」之後，著眼國外主動選股結合被動操作風潮興起，2017 年再推出元大高息低波 ETF，所追蹤的臺灣指數公司特選高股息低波動指數先依股利率進行篩選，再採用基本面及技術面因子如：營運穩定度、權益報酬率、價格動能及股利發放等指標，進行股票遴選，希望達到兼顧高股息、高品質及低波動目標。去年元大高息低波 ETF 配息率達 5% 並已順利填息，今年股價更屢創新高。

剛掛牌的元大臺灣 ESG 永續 ETF，以完整結構性的計量評鑑模型篩選成分股，為國內第一檔完整結合 E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）與財務指標篩選的 ETF。能有餘裕關注環境和社會，並注重公司治理的企業，通常企業規模、經營獲利面表現都相對優異，且元大臺灣 ESG 永續 ETF 與元大台灣 50ETF 成分股相近，也同樣受到投資人青睞。

元大投信建議，小資族先從元大投信薪資理財服務開始，每月可先將薪資投入新台幣貨幣市場基金，並設定各項應付款項及投資理財計畫，以薪資理財系統投資台灣 50ETF 連結基金、元大高股息 ETF 連結基金，還獲得轉申購手續費小確幸。行有餘力，可以再進而布局元大臺灣 ESG 永續 ETF、元大高息低波 ETF 分散投資、提升投資組合靈活性。