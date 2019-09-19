一張表秒懂退休理財大車拚 10年後比定期定額多賺2.17倍

隨著「養兒防老」的迷思逐漸打破，加上台灣邁向高齡化社會的危機，國人更需提早進行退休準備，因應此趨勢，投資市場吹起「退休理財」投資風。鉅亨買基金攜手 8 大投信推出「鉅亨好日子」退休專案，20 檔基金不但選擇更多元，且推出全台首創的「1+1」投資機制，十年後帳戶總值比單純定期定額多 2.17 倍

目前國內基金平台及銀行業者陸續推出有關退休理財的投資方案，鉅亨買基金總經理張榮仁提醒投資人，退休金準備是一項長期規劃，除了在乎投資報酬外，更重要的是做好風險控管，因此，選對投資商品，才能有效率地累積退休金，讓退休生活過得舒適又安穩。

根據內政部本月 11 日公布的「2018 年簡易生命表」，國人的平均壽命為 80.7 歲，其中男性 77.5 歲、女性 84.0 歲，皆創歷年新高，顯示國人越來越長壽。簡易試算，若 60 歲退休，希望退休後每月有 6 萬元的生活費，20 年的退休生活需要 1440 萬元的退休金才足以支付。若從 40 歲開始準備，每月要存下 6 萬元，50 歲才開始準備，每月則需存下 12 萬元。由此顯示，退休金越早準備越輕鬆，越晚準備壓力越大。

國內基金平台及銀行業者陸續推出退休理財方案，而鉅亨買基金的「好日子」退休專案自推出以來即受到投資人關注，張榮仁認為，「鉅亨好日子」退休專案深獲好評的關鍵，在於投資標的選擇性、風險分散度及投資費用的優惠，都有高度競爭力。

張榮仁分析，目前市場上其他退休產品主打靠單一基金完成退休規劃相對有風險，「鉅亨好日子」退休專案的特色即在幫助投資人建立「有資產配置概念的投資組合」，首創在投資機制中先設定資產種類和比重建議，投資人可依期望報酬及風險承受度，選擇 3 檔基金進行投組配置，以資產配置方式進行規劃，較僅以單一基金方式，風險更能分散管理。

另外，「鉅亨好日子」退休專案的投資標的是從八家具全球指標性的境外基金品牌，包括安聯、鋒裕匯理、貝萊德、富達、摩根、路博邁、瑞銀及法國巴黎等資產管理公司，精選出成立超過 5 年且具代表性的 20 檔基金，相較其他退休專案 9 至 12 檔的基金選擇數要來多，選項更多元化。

從投資機制來看，目前市面上的退休商品定調以定期定額進行投資，「鉅亨好日子」退休專案則是全台首見「1+1」投資機制，透過單筆加定期定額的投資機制加速達成退休財富目標。

張榮仁分析，若以每年 8% 的投資報酬率試算，初期單筆投入 100 萬加每月一萬元的定期定額，與單純每月一萬元定期定額相比，十年後帳戶總值是單純定期定額的 2.17 倍。透過單筆加定期定額的雙軌投資，不僅能提升達成財務目標的機率，亦能縮短達成的時間。



最後，從投資費用的優惠上比較，「鉅亨好日子」退休專案亦略勝一籌。手續費優惠方面，其他退休方案是定期定額 2 年零手續費，「鉅亨好日子」除了截至今 (2019) 年年底前，單筆零手續費外，定期定額零手續費優惠期長達 3 年，是目前優惠時間最長的退休方案。

另外，相較於其他退休方案有 2 年內提前買回 (或稱贖回) 需收取「贖回費用」，「鉅亨好日子」退休專案並沒有此項懲罰性條款，亦不收取保管費。張榮仁表示，鉅亨買基金從投資人準備退休金的第一步即幫投資人降低投資成本，相信更能幫投資人提早達成過「好日子」的夢想。

