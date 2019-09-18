中東油田挨炸，能源股投資時機到?

沙烏地阿美石油公司兩座設施，於週六 (14 日) 凌晨遭無人機攻擊，沙國政府隨後宣布，兩座煉油廠將暫時停產，使得該國每日石油總產量將大約減少 50%，油價創下自 1991 年海灣戰爭以來最大的盤中漲幅。該怎麼看待這個事件後續的發展呢？

1. 沙烏地阿拉伯遭空襲，影響是什麼？

本次沙烏地阿拉伯遭受到攻擊的 Abqaiq 煉油廠及 Khurais 油田，大約會影響到每天 570 萬桶的產量，相當於 5% 全球原油產量。許多機構預估如果供給中斷的時間過長，油價可能再度狂飆，然在週二（9/17）沙國能源部長表示，阿美公司已經恢復五成左右的產能，剩餘的產能最快在本月底前就會恢復正常。此消息一出，油價漲幅立即由原先的 14.6% 收斂至 6.65% 。

本次發生該攻擊事件，背後與中東地區數十年來的宗教分歧有極大的關係，短期內該事件對油價的利多已經出盡；中期需密切觀察後續沙國是否會採取軍事報復，以及其他強國是否會以武力介入，如果緊張關係進一步惡化，可能再度推升油價走高；長期來看，供給將恢復正常，而關注的焦點將重回全球經濟數據是否足夠支撐原油需求基本面，以目前許多主要國家轉差的經濟數據來看，油價長期表現並不看多。

2. 趁機買能源股？只適合短線操作

可能會有許多投資人想趁油價這波漲勢投資能源股票，從下圖也觀察到油價表現確實會帶動能源股票漲幅，但是值得留意的是，雖然能源股票短期內漲幅比較驚人，但是過去 15 年中能源股票的投資報酬率僅是區間盤整，而全球股票的累積報酬率卻真正參與了全球經濟的成長，呈現長期上漲趨勢，也就是說能源公司並沒有長線投資的價值，只適合短線操作。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2014/1 – 2019/9，指數採 MSCI 能源股票與全球股票總報酬。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

另一方面，過高的油價通常會帶來通貨膨脹，在目前各國展開關稅壁壘戰的同時，高油價可能會讓原本就受到關稅成本侵蝕的消費力雪上加霜。下圖便分析過往在油價飆升後的股市表現，經分析可以發現油價上漲對股市投資帶來壓力，提高股市下跌的機率。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1989/1/31 – 2019/8/30，股市採標普五百指數為代表。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 易受到高油價衝擊的國家：中國、印度、日本

在全球化的背景下，幾乎現在所有我們消費的商品都需要依靠能源運輸，國際油價快速的竄高不利於經濟長期的表現，尤其是高度仰賴進口原油的國家。下圖是進口原油的五大主要國家（以進口原油總額衡量），其中中國隨著經濟成長，近幾年原油進口量飛快的成長，而且進口總額來到全球第一。美國則因為能源獨立的政策導向，躍升產油大國，雖然進口量位居全球第二，但受到國際油價波動的影響不若從前，且有充足的庫存應變，因此不列在此表之中。

資料來源：International Trade Centre, Trade Map，「鉅亨買基金」整理，資料期間為 2014 – 2018 年。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

軍事報復牽動未來油價表現，投資能源股風險不低

短期內沙國產量減少的油價利多消息已出盡，可能再度刺激油價表現的關鍵在於沙國或其他國家會不會展開軍事行動，進一步激化中東地區的緊張關係。由於能源股票不具備長期成長的特質，如果買在高點，要等待解套的時間不短，想短線操作的投資人要十分謹慎。如果油價（以布蘭特原油為例）突破 75 美元，則可能導致全球股市表現受到壓抑，建議投資人可以提高避險性資產的比重。

鉅亨精選基金

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