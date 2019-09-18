〈半導體展開展〉吳田玉：摩爾定律是未來半導體產業大腦 感測元件是眼耳口鼻手

「2018 國際半導體展 (SEMICON Taiwan)」今 (18) 日開展，日月光投控 (3711-TW) 營運長吳田玉預測，未來摩爾定律將是半導體產業的「大腦」，由台積電、三星等大廠負責，而感測元件、微機電系統 (MEMS) 等廠商，就是「眼耳口鼻手」，半導體新應用將建構在摩爾定律的基礎上，與其相輔相成。

回顧過去 60 年的半導體產業發展，吳田玉認為，半導體產業很多錢能賺，但能賺到的企業是少數，且半導體是非常殘忍的行業，只適合極端樂觀者參與。

展望未來的 60 年，吳田玉也認為，摩爾定律當然會成長，只是腳步快慢目前無法得知，但可大膽預測，未來 60 年摩爾定律將是半導體產業的「大腦」，由台積電、三星等大廠負責，而感測元件、微機電系統 (MEMS) 等廠商，就是「眼耳口鼻手」。

吳田玉指出，若摩爾定律持續推進，大腦將會越來越強，而客戶端則將眼耳口鼻手等，形成極小化的微系統，半導體新應用將建構在摩爾定律的基礎上，且與摩爾定律完全不會有衝突，而是相輔相成。

至於異質整合，吳田玉表示，真正的異質整合，必須考慮摩爾定律從未定義過的技術應用，如與醫學、食物、煉油、交通運輸等不同的領域合作，從不同領域的思維為出發點思考，透過槓桿作用，擴大整體經濟產值。

