鉅亨網編譯凌郁涵 2019年9月9號16點20分

外電報導，英國智庫 Resolution Foundation 表示，下一次英國將面臨的經濟衰退可能會帶來「不必要地痛苦」，因為英國政府缺乏能夠對抗的政策工具。

Resolution Foundation 在週一 (9 日) 發布的一份報告中指出，英國目前面臨經濟衰退的機率，已經創下 10 年前金融危機以來的最高水平，但該國的貨幣和財政政策都不足以支持經濟。

報告中警告，考慮到英國央行基準利率的低水平，即便是一場不大不小的經濟衰退，降息和增加債券的購買也只能提供所需支持的四分之一左右。

該智庫研究主任 James Smith 表示，英國並未準備好面對可能的經濟衰退，但是現在是時候為下一次經濟衰退進行準備的時候了，因為我們明確知道衰退一定會發生。

英國脫歐對企業和消費者帶來了許多的擔憂，有經濟學家預測 7 月份國內生產總值幾乎沒有成長。而根據一項對建築業、製造業和服務業的調查顯示，英國經濟恐因此在明年第二季出現萎縮，使英國陷入 11 年來的首次衰退。

KPMG 在一份報告中表示，在沒有達成協議的情況下脫歐很可能會在明年引發持續四個季度的經濟衰退，並且產量恐下跌 1.5%。此外，KPMG 也預期英國央行將通過調降利率從目前的 0.75% 降至 0.1% 來因應對於跨境貿易、商業投資和消費者信心的打擊。

此外，Resolution Foundation 也警告，英國低收入家庭如今比 2008 年的時候更容易受到經濟衰退的影響，因為近有三分之二的家庭沒有儲蓄。