壽險投信贖回資金暫泊存款 國銀人民幣8月存款餘額連2月增加

不受人民幣 8 月重貶影響，國銀人民幣存款餘額逆勢增加，中央銀行今 (18) 日公布人民幣存款餘額，達人民幣 2664.14 億元，連續 2 個月正成長，央行官員表示，主要是壽險與投信贖回到期債券資金，暫時轉進存款停泊所致。

美中貿易戰 8 月情勢升溫，加重人民幣貶勢，在岸與離岸人民幣兌美元匯價一度貶至 7.17 元，雙雙貶破歷史新低，單月貶幅達 3.6%，儘管人民幣重貶，但國銀 DBU(外匯指定銀行) 與 OBU(國際金融業務分行) 的人民幣存款餘額，卻逆勢增加。

央行統計，截至 8 月底止，國銀 DBU 存款餘額共人民幣 2327.19 億元，OBU 存款餘額共人民幣 336.95 億元，兩者皆較前月成長，合計 8 月國銀人民幣存款餘額共人民幣 2664.14 億元，較前月增加人民幣 10.89 億元。

儘管人民幣存款連 2 個月成長，但卻呈現個人戶存款減少、法人戶成長的現象，其中個人戶存款餘額月減人民幣 5.25 億元，法人戶增加人民幣 6.58 億元。

央行官員分析，法人戶存款逆勢成長，推測應與法人投資國際債券到期贖回有關，壽險與投信持有的國際債券近期面臨到期贖回，受法規投資上限限制，加上人民幣重貶，因此先將資金轉進存款戶停泊，進而推升存款餘額成長。

至於個人戶部分，受人民幣貶值、銀行優惠存款利率下滑影響，讓存款戶到期後不再續存，將資金轉進人民幣計價基金，導致人民幣個人戶存款餘額縮水。