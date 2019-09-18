日本NTT 5G服務週五上路、基地台建置腳步將提前

日本行動通訊龍頭的 NTT DoCoMo(9437-JP) 在週三 (18 日) 宣布，將於 9 月 20 日推出 5G 通訊的實驗性服務。而 NTT DoCoMo 的 5G 商轉，預訂於 2020 年春天展開。本週 20 日起跑的實驗性服務也被視為正式開台。朝著商用化的目標努力，NTT DoCoMo 也致力於企業間合作，盼藉此加速推出利用 5G 的新服務。

(圖片：Investing.com)

NTT DoCoMo 的吉澤和弘社長在 18 日的發表會上表示「雖不收取使用費，在實質上是定位為 5G 服務的展開」，對 20 日開始的 5G 實驗服務充滿抱負。

自 20 日開始的 5G 實驗性服務，會使用商轉時的基地台與電波頻段。在東京、名古屋、大阪的 4 家 DoCoMo Shop 與世界杯橄欖球賽的比賽會場將有 5G 訊號，到場民眾將可在這幾處地點，體驗與商轉時相同的 5G 服務。

為了即將展開的實驗性服務作好準備，NTT DoCoMo 也在當天介紹了 4 款 5G 智慧型手機和路由器。有索尼的 Xperia 1、LG 的雙螢幕 V50 ThinQ、三星的 Galaxy S10 5G，還有夏普的室內專用 5G Wi-Fi 路由器。

NTT DoCoMo 也在發表會上介紹 5G 的應用方式，像擁有雙螢幕的 5G 手機上頭，可在一個螢幕觀看運動賽事的轉播，而在另一個螢幕以多重視角來觀賽。

在與企業的合作方面，也可望加速全新服務的推出。吉澤社長強調「有超過 3000 家的企業，在 5G 應用上共同努力。NTT DoCoMo 有 5000 人來進行支援服務，大概也是全球首例」。

另外 5G 網路的建設也將提前，2020 年 6 月底前，將在全日本 47 個行政區裝設 5G 基地台。目標到了隔年將完成 1 萬個 5G 基地台安裝。