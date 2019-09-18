還認為Fed勢必降息？市場預測降息機率降至5成附近

一週之前，Fed 降息似乎已無討論空間，差別只在於會降幾碼，美國總統川普甚至一口氣減價要求負利率，不過在 FOMC 召開前夕，降息與否突然變成一半一半的機率了。

據芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，市場預測 Fed 調降 1 碼的機率，已由前一週的 92%，下降至僅 52%，週二 (17 日) 稍早甚至跌到 5 成以下。

FedWatch 工具

週一是這次轉折的重要關鍵，隨著沙烏地阿拉伯石油設施遭到襲擊，引發了市場對全球石油供應的擔憂，油價飆漲。如此一來，可能推升通膨，這是預期降息的一大理由。

美國和中國還同意延遲關稅並重返談判桌，這消除了一些不確定性。

更重要的是，投資者密切關注經濟數據，以探索它是否為經濟發出警訊。美國 8 月零售銷售表現強勁，比 7 月增加 0.4%，優於預期，消費者支出的力道強過對製造業放緩的憂心，降息的必要性變弱。

ING 市場策略師在給客戶的報告中表示，市場已經縮減了他們近期的鴿派預期，允許一些意料之外的寬鬆空間。

另外，一項針對大公司的財務長所進行的調查也顯示，多數公司認為，Fed 第 3 季將會降息，但同時他們覺得當前的利率適當，懷疑降息的必要性。

這項調查在 8 月 21 日至 9 月 3 日進行，以當時的市場氛圍，約 70% 的財務長，認為年底前會有 2 次的降息，略低於市場預測。不過，當被問到目前的利率是否適合，最多的回答是「接近合適」(about right)。

財務長領導力協會創辦人 Jack McCullough 表示，在保護資本方面，財務長們的態度偏向謹慎，這很合理，他們是財務主管而非賭徒。他們對自己所處的利率感到滿意，並且他們認為不需要改變利率，就能很好地經營，自然不覺得有降息必要。