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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月17日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00672L 元大S&P原油正2      130114  
2337   旺宏                107590  
00677U 富邦VIX              91917  
3481   群創                 87297  
2367   燿華                 76272  
00637L 元大滬深300正2       76185  
2409   友達                 70981  
2888   新光金               64369  
00673R 元大S&P原油反1       54319  
3037   欣興                 46654  
2344   華邦電               44424  
2317   鴻海                 43927  
2313   華通                 35851  
2375   智寶                 35107  
2408   南亞科               34619  
2323   中環                 34338  
8046   南電                 32667  
00632R 元大台灣50反1        28227  
2330   台積電               27601  
1314   中石化               23576  
3017   奇鋐                 23561  
2303   聯電                 22156  
2887   台新金               20662  
2891   中信金               20386  
2368   金像電               19313  
1101   台泥                 19085  
3189   景碩                 18981  
2884   玉山金               18037  
2455   全新                 17925  
2201   裕隆                 16828
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