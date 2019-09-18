台北‧09月17日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00672L 元大S&P原油正2 130114 2337 旺宏 107590 00677U 富邦VIX 91917 3481 群創 87297 2367 燿華 76272 00637L 元大滬深300正2 76185 2409 友達 70981 2888 新光金 64369 00673R 元大S&P原油反1 54319 3037 欣興 46654 2344 華邦電 44424 2317 鴻海 43927 2313 華通 35851 2375 智寶 35107 2408 南亞科 34619 2323 中環 34338 8046 南電 32667 00632R 元大台灣50反1 28227 2330 台積電 27601 1314 中石化 23576 3017 奇鋐 23561 2303 聯電 22156 2887 台新金 20662 2891 中信金 20386 2368 金像電 19313 1101 台泥 19085 3189 景碩 18981 2884 玉山金 18037 2455 全新 17925 2201 裕隆 16828
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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