台德攜手設立東南亞首座Level 3自駕認證實驗室 加速上市時間

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-05 10:47

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經濟部產業技術司昨 (4) 日於「2024 臺灣車輛國際論壇」（TAIFE）見證車輛研究測試中心與全球知名的第三方檢測認證機構 TÜV SÜD 集團合作，將在東南亞建立首座符合車輛資安與 Level 3 自駕法規的標準驗證實驗室，接軌歐盟最新驗證標準，協助業者取得國際認證，縮短產品上市時間。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，臺灣車輛產業自 mTARC 及 TAIFE 成立 20 年來，帶動車輛電動化與智慧化技術研發與國際接軌。經濟部長期協助臺灣產業善用 ICT 優勢，切入新能源與智慧移動生態系，2023 年臺灣汽車電子產值已達 4,095 億元，預計 2028 年將突破 9,000 億元，邁向兆元產業。

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未來 4 年，技術司將投入 50 億元科專資源補助法人與業者在電動車與智慧車電領域的研發與驗證，協助產業佈局國際供應鏈。今年，經濟部更促成車輛中心與德國 TÜV SÜD 集團合作，建立東南亞首座符合車輛資安與自駕法規的標準驗證實驗室，將大幅縮短企業進軍國際市場的時間與成本，將為臺灣車輛產業拓展海外市場、創造新價值。

工研院機械與機電系統研究所所長暨 TAIFE 主席饒達仁表示，隨著全球各國以減碳與永續發展為目標，電動車已成為運輸轉型的主要推動力。今年論壇特別邀請到德國 TÜV SÜD 集團總監 Alex Mylius、前通用汽車（GM）全球科技研發管理總監顧問許俊宸等國內外重量級講師，分享電動車及自駕車的最新趨勢。