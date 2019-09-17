iPhone 11預購熱烈 券商：開局不錯 短期看好

根據券商 Nomura Instinet 和 Evercore ISI 說法，蘋果 (AAPL-US) 的新款 iPhone 短期內銷售量可能優於預期。

由於投資者看好蘋果轉向服務的策略，預期公司獲利可提升，今年迄今蘋果股價漲幅接近 40%，優於大盤道指同期 16% 漲幅。

蘋果上週二公布即將推出的串流影視服務 Apple TV + 細節，以及 Apple Arcade 遊戲服務，此外也推出 3 款新手機，分別是 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max，這些新手機擁有更快的處理器、更高級的相機品質和更長的電池續航力，且自上週五起開放預購，本月 20 日起將在店內上架。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 上週五重申蘋果股票「優於大盤」的評級，目標價自 238 美元上調至 247 美元，他表明對蘋果 9 月一季的 iPhone 銷售量更加樂觀。

他認為，蘋果雖然沒有發布驚人大作，但一次發布 3 款產品仍對 9 月一季的 EPS 有固有優勢。「我們認為，這對 9 月一季的營收和 EPS 都有正面影響，但仍取決於這些產品的市場接受度，也可能是將 12 月的營收提前拉到 9 月這一季。」

該分析師現在預期，9 月一季的 iPhone 銷售較去年同期下降 10%，較共識預期的 12% 降幅縮小。

Nomura Instinet 分析師 Jeffrey Kvaal 週一表示， iPhone 11 的預購情形「開局不錯」，理由是某些型號較一年前的出貨時間拉長，並提醒投資者不要過度評估第一週的數據。Kvaal 重申其「中立」的股票評級，目標價 185 美元。

(蘋果官網約占 iPhone 總銷售量約 30% 到 40% ，因此官網提供的出貨時間，可窺探預購需求狀況。)

蘋果沒有對券商分析師報告回應置評請求。

除了華爾街券商看好 iPhone 新機對蘋果的正面助力外，蘋果知名分析師郭明錤也指出 iPhone 11 首週預購情況優於預期，iPhone 的中國市佔率可望改善，估計今年 iPhone 11 系列出貨量可達 7000 萬至 7500 萬支，較先前預估出貨量提高。

郭明錤指出，比起美國市場，中國消費者更喜愛 iPhone 11，部分原因是對於 iPhone 6 / 6s / 7 使用者而言，iPhone 11 是一個好的升級選擇，因為 iPhone 11 的售價約是中國 1 到 1.3 個月平均薪資，相較 iPhone XR 約是 1.5 到 1.7 個月平均薪資，且還提供 24 個月免息分期付款方式，進一步降低採購障礙。

郭明錤也表示，iPhone 供應鏈可望在 2019 年第 4 季穩定成長。