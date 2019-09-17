〈宏達電新人事〉第4任執行長走馬上任 將面臨3大挑戰

宏達電 (2498-TW) 今 (17) 日宣布，董事長王雪紅卸下執行長職務，續任董事長，新任執行長由 Yves Maitre 掌舵，市場認為，Yves 新官上任，看似為宏達電營運止血，不過仍面臨 3 大挑戰，包括 5G 進展、VR 佈局及營運虧損。

宏達電成立逾 20 年，Yves Maitre 是第 4 任執行長，過去在全球最大電信業者之一 Orange 電信，擔任執行副總裁一職，掌管聯網科技策略與業務，同時也是 Orange 創新科技小組成員。

宏達電自 2018 年開始佈局 5G，並於今年初發表首款 5G mobile smart hub，利用 5G 網路超高速傳輸和超快連接的特性，提供流暢的 4K 影片串流、低延遲遊戲體驗，並提供給全球各大電信商，包括美國 Sprint、澳洲 Telstra，英國 Three、德國 Deutsche Telekom、瑞士 Sunrise 和芬蘭 Elisa。

Yves 表示，宏達電是首間做 5G HUB 產品公司，未來 5G 將是很大的改變，也是可改變的一個契機，首要任務是擬出 5G 相關策略，也將帶領 HTC 在 5G 生態系中站有重要位置，法人表示，5G 終端應用陸續推出，來搶食 5G 這塊大餅，HTC 能否在浪潮中，站穩腳步，也將是一大難題。

宏達電近年積極佈局 VR 市場，也有最新進展，日前發表高階 PC VR 產品 VIVE Cosmos，主打免基地台、6 顆相機鏡頭、提升解析度、短時間可隨時切換現實與虛擬，預期新品將成為營運新一波成長動能。

雖然預期 VR 新品能在第 4 季創造可觀營收，不過宏達電本業仍舊持續虧損，截至今年第 2 季，已經連續 5 季虧損，累積上半年每股虧損 5.69 元，財務長沈道邦信心喊話，宏達電過去 2 年的佈局，都在朝轉虧為盈目標前進，不過法人認為，本業獲利能否翻轉，時程恐遙遙無期。

過去王雪紅都站在趨勢浪頭上，這回延攬電信人才，未來營運策略為何，是否能帶領宏達電走出逆境，都將成為各界關注焦點。