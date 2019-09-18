盤前財經大事搶先讀2019年9月18日

今日操盤前瞻

美國 Fed 利率決策

日本 8 月貿易收支

法說會：美吾華、兆豐金、懷特、安克

除權息：益航、建舜電、金橋、世紀鋼

回血超快！沙國稱最快本月底返回正常 原油急劇大跌

週二交易，石油期貨急劇下跌，係因沙國能源部長表示，上週末遭襲擊的關鍵加工設施將復原，原油生產最快本月底就會恢復正常。閱讀全文...

傳蘋果攜手富士康擴大投資印度 10 億美元 擴大 iPhone 產能

據印媒《The Times of India》報導，傳蘋果 (AAPL-US) 將透過台灣富士康集團，加碼在印度投資約 10 億美元，意圖擴增 iPhone 在印度之產能，並尋求擴大中國以外的生產力。閱讀全文...

〈南山人壽遭重罰〉史上最大懲處！金管會開鍘 3780 萬元 杜英宗停職停薪 2 年

南山人壽因為新系統「境界成就計畫專案」頻頻出包案，金管會今昨 (17) 日祭出史上最大懲處，重罰 3000 萬元，連同子公司南山產物、加上一起保險業務案一共被罰 3780 萬元，並下令董事長杜英宗停職兩年，且停職期間不得支付杜英宗任何報酬與福利，同時命南山人壽停止銷售投資型保單，直到投資型保單系統改善為止。閱讀全文...

〈宏達電新人事〉第 4 任執行長走馬上任 將面臨 3 大挑戰

宏達電 (2498-TW) 昨 (17) 日宣布，董事長王雪紅卸下執行長職務，續任董事長，新任執行長由 Yves Maitre 掌舵，市場認為，Yves 新官上任，看似為宏達電營運止血，不過仍面臨 3 大挑戰，包括 5G 進展、VR 佈局及營運虧損。閱讀全文...

南韓以牙還牙！正式將日本剔出貿易白名單

繼日本上月底正式將南韓從出口優惠國家的白名單中除名後，南韓產業通商資源部週三 (18 日) 公告，實施《戰略貨品進出口告示修訂案》，正式將日本剔出貿易白名單。閱讀全文...