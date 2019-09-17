士誼科技董事長由陳淑敏出任 並決議撤銷公發

昇達科 (3491-TW) 旗下的芮特 - KY(6514-TW) 取得射頻天線模組廠士誼科技 (3488-TW) 流通在外 57.67% 股權後，持股已達近 100%，士誼科技今 (17) 日召開股東臨時會，完成 5 席董事及 1 席監察人改選，並決議撤銷公開發行，完成董事會改組之後，推選陳淑敏出任董事長。

士誼科技目前股本 1.56 億元，設廠於台灣桃園中壢工業區，昇達科原已投資取得 42.33% 的股權，並擁有 2 席董事及 1 席監察人席次，在以每股 14 元價格，收購該公司原任董事長陳祝英、總經理賴溢昌等持有的 57.67% 股權完成後，士誼科技近全數 100% 股權納入昇達科集團的芮特 - KY 持有。

士誼科技在今天股東臨時會，改選董監事，董事長一職由昇達科董座陳淑敏出任，總經理則由昇達科總經理吳東義出任；士誼科技目前為公開發行公司，由於昇達科短期內無意將士誼科技推向資本市場，在取得近 100% 股權後，股東臨時會也撤銷士誼科技公開發行。

昇達科目前持有芮特科技股權，設廠於江蘇昆山，生產射頻天線模組的士誼科技，設廠於台灣桃園中壢工業區，形成兩岸生產互補效果，昇達科主管指出，士誼科技與芮特 - KY 的客戶不重疊，兩者未來可形成互補。

士誼科技在台灣通訊產業有小立積 (4968-TW) 的稱號，今年上半年營收營收 1 億元，純益約 600 萬元，以 1.56 億元股本計算，每股純益約 0.38 元，目前每月營收約 2000 餘萬元。