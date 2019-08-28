連索羅斯都吃過敗仗 這次狙擊港幣的空頭能贏嗎？

香港聯繫匯率制度自 1983 年實施以來，不時有對沖基金押注港元與美元脫鉤，近期在街頭抗爭、美中貿易戰及可能出現經濟衰退，再度對港幣形成壓力，但英國對沖基金 Odey Asset Management 創辦人 Crispin Odey 卻建議，與其看衰港幣，不如物色其他投資吧！

彭博社報導，港元過去屢遭對沖基金攻擊，從 1997 年亞洲金融風暴的索羅斯到 2011 年的阿克曼 (Bill Ackman) 都徒勞無功，就連 Crispin Odey 本人在押注了兩年多後，也不得不在 2018 年中宣告放棄。

Odey 認為，目前市場上有不少具吸引力的投資標的，但不包括港幣。

港幣自 1983 年實施聯繫匯制以來，港幣兌美元一直持穩在 7.75-7.85 之間。(來源：Bloomberg)

六月中以來反送中抗爭活動持續，香港社會及政治面出現動盪，給予對沖基金再次做空港元的機會，Hayman Capital Management 創辦人巴斯 (Kyle Bass)﹑Crescat Capital 的 Kevin Smith 紛紛加大唱空港元的力道，認為在香港社會不穩定下，會引發資金外流、利率走高，進一步會促使香港放棄實施 35 年聯繫匯制。

其中巴斯曾在今年五月質疑香港金管局的外匯儲備中，只有 570 億美元 (約香港外匯儲備的 13%) 結餘款可動用，引發反送中活動 8 月 16 日曾發動銀行擠兌，企圖癱瘓銀行。

不過，這位空頭大鱷 Odey 認為，香港政府有意願、而且有能力捍衛聯繫匯制，香港外匯儲備約有 4480 億美元，超過香港貨幣基礎的兩倍，足以確保港幣穩定。

此外，GAM UK 的基金經理 Paul McNamara 也指出，唱衰香港聯繫匯制的論調及交易，每隔兩年便會出現一次，可是從以往經驗來看，預期港幣和美元會脫鉤的投資人總難以獲利，相信這次也會出現類似的結果。

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