香港衝突升溫 空軍再次狙擊港幣「聯繫匯率制度」崩壞

在香港抗議衝突升溫以及人民幣貶值的帶動下，選擇權市場交易員正在暗中擴大放空港幣力道，空軍們再次出手狙擊「聯繫匯率制度」崩壞。

港幣與美元自 1983 年起實行「聯繫匯率制度」，以 7.80 港幣兌 1 美元的匯價掛鉤美元，並以強方兌換保證 7.75 為匯率上限、弱方兌換保證 7.85 為匯率下限；香港「聯繫匯率制度」數十年來曾多次遭禿鷹狙擊，香港金管局每每出手擊退，但這並沒有阻止投機者前仆後繼對賭「聯繫匯率制度」脫鉤。

週四 (15 日) 市場對賭港幣貶至 1 美元兌 7.90 港幣的賣權價值、相對於買權來說是出現高速飆升。據《彭博社》計算港幣的選擇權隱含波動率，市場預期，港幣在未來 6 個月內貶破 7.85「聯繫匯率制度」下限之隱含機率已突破 50%，此前 7 月底時該機率僅只有 14%。

市場預期，港幣在未來 6 個月內貶破 7.85「聯繫匯率制度」下限之隱含機率突破 50% 圖片：Bloomberg

港幣選擇權市場瘋狂對賭香港「聯繫匯率制度」崩塌之現象，也令交易員透過選擇權市場放空港幣的成本，創下自 2016 年以來最高水平。

而雖然選擇權市場大肆下注對賭港幣脫鉤美元，但市場分析師承認，港幣要脫鉤美元幾乎是不可發生的事，選擇權市場其實只是想「買個樂透」。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 亞洲宏觀策略部門主管 Patrick Bennett 說道：「對賭港幣脫鉤美元，我認為這就像買張樂透，因為這幾乎是不可能會發生的事。」

截至台北時間週五 (16 日) 清晨 5 時許，港幣兌美元在 1 美元兌 7.84 一線附近震盪，港幣匯市並未因市場對賭「聯繫匯率制度」崩塌而出現大幅貶值。

美元兌港幣日線走勢圖 圖片：investing.com

Patrick Bennett 進一步表示：「雖然港幣目前已經接近 7.85，貶至 7.90 乍看之下並不是太遙遠，但就現實面而言，我們認為這仍是一段漫長的旅程。」

港府捍衛「聯繫匯率制度」之力量：外匯存底

目前香港金管局手上持有的外匯存底價值，約為港幣貨幣基數的兩倍之多，而每每在港幣匯市出現大幅波動時，香港金管局即會動用手中外匯存底捍衛「聯繫匯率制度」之穩定。

最有名的禿鷹狙擊港幣事件，即為 1997 年亞洲金融風暴中，索羅斯帶領旗下量子基金大舉狙擊港幣、對賭「聯繫匯率制度」崩塌，最後索羅斯是鎩羽而歸。

而另一知名狙擊港幣事件，即為知名維權投資者、對沖基金 Pershing Square Capital 創辦人 William Ackman 曾在 2011 年大幅敲進買權、作多港幣，結果仍是香港金管局防守「聯繫匯率制度」成功。

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