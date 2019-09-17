DRAM價明年可望落底反彈 南亞科領軍強漲 創近14個月新高

歐系外資最新出具報告看好，明年下半年 DRAM 市場可能面臨供給吃緊，帶動價格落底反彈，南亞科 (2408-TW) 著眼利基市場，將支撐需求與獲利表現，給予「優於大盤」評等，目標價 100 元，激勵今 (17) 日盤中股價一度大漲逾 6.6%，創近 14 個月新高，並領軍華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW) 強勁表態。

外資指出，受到海力士、美光等大廠減產影響，以因應科技業需求持平，及客戶庫存去化，今年 DRAM 產業位元供給量估將年增 13-15%，而需求僅年增 10-12%。

不過，外資認為，明年包括 5G 智慧型手機出貨拉升，加上資料中心投資與存貨變現等因素，都將帶動 DRAM 需求成長，估明年需求將年增 15%，略高於供給量的 12%，並預估明年下半年 DRAM 市場可能面臨供應吃緊，價格將重回上升循環，估明年全年 DRAM 價格將下跌 10-15%，較今年的跌幅 45-50% 大幅縮減。

外資指出，南亞科著眼於低功耗、消費性電子等利基型市場，需求較穩定、獲利能力也較佳，預估明年南亞科位元出貨量將年增 23%，抵銷 DRAM 報價續下探所帶來的影響，且 2021 年在 DRAM 價格持續走揚下，獲利能力將會更好。

南亞科董事長吳嘉昭日前表示，從產能與需求分析來看，估明年第 1 季 DRAM 市場仍將供過於求，但因各廠節制生產，價格可望持穩，第 2 季供需就會進入平衡，若各廠均未大量擴建產能，下半年 DRAM 市場可望再回到供不應求的情況。

受到 DRAM 後市看俏激勵，南亞科今日領軍族群強漲，盤中一度大漲逾 6.6%，站上 83.3 元，創近 14 個月新高價；華邦電最高也勁揚近 3%，旺宏漲幅最高達近 5%。