人民幣國際化進展緩慢 BIS：占全球外匯交易僅4.3%

根據國際清算銀行 (BIS) 的調查，以全球外匯交易占比來看，中國過去 3 年在推動人民幣成為全球貨幣的努力，並未取得太大進展。

BIS 週一 (16 日) 針對全球外匯交易進行 3 年期的調查報告，以今年 4 月為基準，全球外匯市場每日平均交易量達到 6.6 兆美元，高於 3 年前的 5.1 兆美元，增長了約 29%。外匯衍生品交易—主要是換匯交易 (FX swaps) 的增長超過現貨市場，目前佔全球外匯交易量的近一半。

其中，人民幣在全球外匯處理中心排名第 8，日均成交額為 2840 億美元，高於 3 年前的 2020 億美元，以緩慢的速度演變為國際貨幣，市場份額由 4.0% 升至 4.3%。

相較之下，美元仍然是全球最主要的貨幣，外匯交易貨幣對涉及美元金額達 5.82 兆美元，占 88%，與 3 年前相比幾乎沒有變化。

歐元是第 2 大交易貨幣，占所有交易的 32%，而日圓仍佔第 3 位，占 17%。

分析師表示，人民幣交易在過去 3 年中發生的變化不大，表明中國貨幣不會很快超過美元。不過中國官方近來加大開放市場的努力，希望進一步推升人民幣的國際化。

Skandinaviska Enskilda Banken 亞洲戰略主管 Eugenia Fabon Victorino 表示，無論多少資金流入，如果不允許資金外流，貨幣仍然不是很自由。

以交易市場規模來看，倫敦雖然面臨脫歐的不確定性，但占整體外匯交易活動比例仍達 43%，美國的占比降至 17%。中國在 2019 年的日均交易量大幅增加至 1360 億美元，比 2016 年增長 87%，因此也升至第 8 大外匯交易中心，高於前次調查的第 13 位。