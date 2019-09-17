〈全球油價噴出〉小摩：油價除非升至80美元 否則不會傷及股價

摩根大通 (J.P. Morgan) 量化及衍生工具研究部首席環球主管 Marko Kolanovic 表示 ，除非國際油價飆升至每桶 80 美元至 85 美元，否則油價上漲不會傷及股市。

Kolanovic 還補充道，油價的上漲應該有助於保持能源市場促成「有價值」交易，並且中東政治緊張局勢的升級有望促使美中更順利達成貿易協議。

Kolanovic 表示，當油價較穩定時，原油價格與標普 500 呈現正比，不過一旦油價大幅飆漲時，油價與標普 500 的正比關係轉弱，甚至成反比。

西德州中質原油 (WTI) 原油期貨週五 (13 日) 收於每桶 62.90 美元，在週六 (14 日) 襲擊了阿美石油公司 ( Saudi Aramco) 後下午交易中上漲 14.8%，，周六遭襲後導致每天原油產量減少 570 萬桶的，導致沙國每日石油總產量將大約減少 50%。

WTI 原油期貨走勢 (圖片: CNBC)

Kolanovic 在一份報告中表示，油價上漲可能會損害消費者支出活動，但也存在正面影響，包括能源部門利潤增加，對高殖利率能源債務的擔憂減少，以及行業就業率提高。

他甚至提出，中東地緣政治風險的上升，也可能會成為促使中國和美國達成貿易協議的一個因素。

量化分析師也指出石油和天然氣價格走高，將推動等體能源股走高，加速價值股的走勢。

「原油期貨一直處於 50 100 和 200 日移動均線以下的窄幅區間內」Kolanovic 表示，天然氣期貨也有類似前景，天然氣期貨價格為 2.68 美元，週一上漲 2.6%，至五個月高位，也突破了 50 天和 100 日均線，並且位於 200 日均線以下。