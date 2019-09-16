創業維艱逾半數虧損 逾一成盼政府給予融資與租稅優惠

新創產業創業維艱想要穩健紮根獲利並不容易，根據資誠聯合會計師事務所調查，53% 新創業有營收但仍持續虧損，19% 新創業者則苦無營收進帳，僅 28% 有營收且開始獲利，超過一成受訪企業期盼政府給予更多融資管道與租稅優惠，助其一臂之力。

資誠聯合會計師事務所與財團法人台灣經濟研究院今 (16) 日發布《2019 台灣新創生態圈大調查報告》，台灣新創企業自認其強項在於「商機洞悉」，「市場通路」則是相對不擅長的項目。

調查發現，受訪的新創產業對於創業時所具備的能力，主要來自於過去就學或工作累積的專業或產業經驗 (50%)，其次則來自於個人研究或嗜好 (31%)，而來自學校內的創業教育占比最低，比重僅 4%。

新創產業怎麼看台灣市場，調查發現受訪新創企業認為台灣創業環境成熟度，以創業文化與人才技能表現最佳，至於期待政府挹注資源之前三大領域為，提供更多元的資金管道 (19%)、提供新創企業租稅優惠 (13%)，以及對接國際市場之資源 (11%)。

調查也發現，78% 新創業表示，三年內國際化發展將是主要目標，但從前進國際市場的階段性行動來看新創的落實程度，60% 尚未開始招募或培育國際化人才，54% 尚未透過參展或 pitch 接觸海外市場，顯見新創對國際化發展付諸行動的程度偏低。

進一步分析新創業國際化的困難，前兩名分別是缺乏海外在地資源 (39%)、公司內部資源不足 (37%)，因此未來如何鏈結海外資源以及強化國際化能力，將是新創前進海外的最大挑戰。

在海外目標市場方面，前三名分別是中國 (48%)、東南亞與印度 (46%)、北美 (35%)，但和去年調查結果，中國熱度從 55% 降至 48%，有降溫跡象，但東南亞與印度、北美則是增溫，其中又以北美的增幅最大，年增幅高達 25%。

台灣經濟研究院研究三所所長林欣吾表示，台灣創業者主要以機會型創業為主，因此創業者的能力與特質顯得相對重要，從調查結果來看，台灣創業教育對創業活動與創業能力的影響有其必要性，未來創業教育應強化創業家精神、商管通識與實作等能力培養，健全創業者在創新與企業經營的全面性概念與能力。

資誠聯合會計師事務所創新創業服務主持會計師黃世鈞則認為，新創業營收不如預期，主要與成本概念、財務管理能力、對市場了解程度不足有高度關聯，創業者應透過強化自身能力或者團隊組成，平衡商業經營的必備能力。