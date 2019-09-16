布蘭特原油週一飆漲近19% 創期貨盤史上最大盤中漲幅

在沙烏地阿拉伯石油設施遭遇無人機襲擊，導致全球原油供應減少 5% 後，布蘭特原油價格創出了有史以來的最大盤中漲幅。

據《彭博》報導，週一 (16 日) 亞洲交易時段，布蘭特原油期貨合約一度飆升近 12 美元，漲幅接近 19%，按美元計算，這創下此一合約 1988 年推出以來的最大盤中上漲金額。

10 月交割的西德州原油期貨觸及 63 美元的 4 個月高點，較上週五收盤價飆升約 15%，盤中因觸發熔斷機制，一度暫停交易 2 分鐘。

週六 10 架無人機轟炸了位於 Abqaiq 的全球最大原油加工設施，以及沙烏地第二大油田 Khurais，此後沙國國有能源 Saudi Aramco 表示， 原油日產量因此減少約 570 萬桶。

沙國史上受攻擊影響產油情況 (圖表取自彭博)

對於石油市場來說，這是有史以​​來最嚴重的突然中斷，超過了 1990 年 8 月海珊突然入侵科威特時的水準。根據美國能源部數據，此次供應的減量規模，也超過 1979 年伊朗伊斯蘭革命時的水準。

花旗集團 (Citigroup Inc.) 分析師 Ed Morse 發布研究報告表示，無論沙國能否在 5 天以內重新恢復生產，本週末無人機攻擊只得出一個合理的結論—石油基礎設施非常容易遭到攻擊，而原油市場定價也是一直有誤。

石油史無前例的情況，在金融市場中引起重大回應。包括黃金、日圓和美國公債在內的避險資產，因擔心襲擊之後的地緣政治後果而飆升。包括挪威克朗和加幣在內的與商品有關的國家的貨幣，也有所上漲。美國汽油期貨價格上漲了 13%。

知情人士說，沙國可以在幾天內重新開始大量的停產石油生產，但需要數週，才能恢復全部產能。沙國及其客戶 可以使用庫存來保持石油供應在短期內流動。

美國總統川普表示，已經授權在必要時釋放美國戰略石油儲備 (SPR)，具體數量待定，這一數量將足以保持原油市場「供應充足」。

這也將 Saudi Aramco 公司即將展開的大規模 IPO 蒙上陰影，並使沙國、美國對抗伊朗的局勢進一步升級，包括葉門、敘利亞到黎巴嫩均有團體支持伊朗。

產業顧問 Energy Aspects Ltd. 新加坡分析師 Virendra Chauhan 表示，沙國基礎設施遭受攻擊的脆弱與否，歷來被視為市場原油的穩定來源，這是場需要應對的新典範。