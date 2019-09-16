沙烏地石油設施遭襲擊 五張圖解讀原油市場反應

沙烏地阿拉伯主要石油設施遭襲擊，該國一半產能受損，全球頓失逾 5% 原油供應，周一布蘭特原油期價一度飆漲近 20%，僅是市場反應的冰山一角，以下五張圖表更能詳細解讀市場所受影響之大。

油價創 31 年來最大漲幅

布蘭特原油期貨周一亞洲盤交易時段，每桶一度飆漲 11.73 美元，創下 1988 年該期貨上市以來最大漲幅，百分比漲幅高達 19.48%，同時也是 1991 年第一次波灣戰爭以來的最大漲幅。

布蘭特期貨創下最大漲幅。(來源：ICE)

日產量受創規模史上最大

據估計，沙烏地阿拉伯因此次受創日產量減少為 570 萬桶，為有記錄以來石油突然中斷的最大一次損失，國際能源署 (IEA) 表示，不但超過 1990 年 8 月波灣戰爭期間科威特和伊拉克的減產規模，並超過 1979 年伊斯蘭革命時伊朗的減產量。

沙國日產量受創歷來最嚴重。(來源：IEA、Bloomberg)

近期合約較遠期更受衝擊

由於沙烏地阿拉怕產量受創事出突然，因此近期交割合約比遠期合約受到的衝擊更大。布蘭特原油期貨今年 11 月至 12 月到期合約價差，從周五收盤時的每桶 3.57 美元翻倍至周一的 7 美元以上。

油價近期期貨合約受影響大於遠期。(來源：ICE)

看漲期權價格高於看跌

期權市場顯示，交易商仍然擔心油價會進一步上漲，於是付出更高的價格購買看漲期權；WTI 原油期貨的看漲期權價格自 2018 年以來首次高於看跌期權。

WTI 看漲期權價格飆漲。(來源：ICE)

布蘭特期貨受影響更大

和美國相比，全球油價受到這次襲擊的影響更為強烈，而美國 WTI 原油由於交貨點位於內陸俄克拉荷馬州的石油中心，因此所受影響較小。布蘭特和 WTI 原油期貨的溢價擴大 37%，達每桶 7.40 美元，創下 7 月以來的最大價差。

布蘭特和 WTI 原油價差擴大

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