川普授權了！稱必要時將動用戰備儲油

由於沙烏地阿拉伯石油公司於週六 (14 日) 遭受無人機攻擊，市場預期該國原油產量每日可能大減 570 萬桶，川普對此表示，美國戰略石油儲備已授權就緒，以防原油後市價格大幅波動，美國國務卿蓬佩奧更直指兇手就是伊朗。

川普指出，目前他已授權可動用美國戰略石油儲備，必要時將能充足支應供給量，以穩定短期市場價格；且美國能源部也將與國際能源總署 (IEA) 合作，就可行方案做出行動。

對此 Hedgeye Risk Management LLC 資深能源分析師 Joe McMonigle 表示，過去專注於貿易戰與總體經濟的原油市場並未考慮地緣政治的風險，若未來美國將執行原油供給的紓困，也須考慮中東逐漸上升的地緣政治風險。

此外，川普也表示兇手是誰大家心知肚明，就等沙烏地阿拉伯公布兇手，將會再決定後續如何跟進。

美國多位政府官員透露，遇襲為巡航飛彈所為，認定並非無人機攻擊，且過去葉門武裝份子不曾有如此遠距離的襲擊，美國國務卿蓬佩奧更明確表示，伊朗便是罪魁禍首。

週一 (16 日) 亞洲交易時段，布蘭特原油期貨合約一度飆升近 12 美元，漲幅接近 19%，按美元計算，這創下此一合約 1988 年推出以來的最大盤中上漲金額。

10 月交割的西德州原油期貨觸及 63 美元的 4 個月高點，較上週五收盤價飆升約 15%，盤中因觸發熔斷機制，一度暫停交易 2 分鐘。