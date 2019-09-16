郭明錤：iPhone 11預購優於預期 上調今年出貨預估至7000-7500萬支

天風國際分析師郭明錤發布最新報告指出，iPhone 11 首週末預購優於預期，因此上調 iPhone 11 系列在 2019 年出貨量至 7000-7500 萬支 (先前預估的 6500-7000 萬支)，並認為 iPhone 產業鏈可望在今年第 4 季穩健成長。

郭明錤指出，由預期來看，消費者對新顏色機種的需求明顯較強，官網數據顯示，iPhone 11 Pro 的暗夜綠色、iPhone 11 的綠色與紫色，發貨日期均約需 2–3 週或更長，其他顏色平均發貨時間均短於 10 天。

郭明錤指出，高單價的 iPhone 11 Pro 在美國市場需求強勁；相較之下，iPhone 11 在美國市場需求乏善可陳。郭明錤相信，主要原因有 3 個：(1) 美國消費者對 iPhone 忠誠度最高、(2) 換機方案推廣、與 (3) 24 個月免息分期付款降低採購障礙。

與美國市場不同，中國市場則以 iPhone 11 的需求較強勁。郭明錤也提出了 3 個原因：(1) 對 iPhone 6/6s/7 使用者而言，iPhone 11 是一個好的升級選擇、(2) iPhone 11 價格調降。iPhone 11 售價約是中國 1–1.3 個月平均薪資，已接近價格甜蜜點 (vs. iPhone XR 約是 1.5–1.7 個月平均薪資)、與 (3) 24 個月免息分期付款降低採購障礙。

郭明錤也指出，iPhone 11 所面臨的重要風險，包括新產品生產遞延，以及因美中貿易戰導致需求低於預期。