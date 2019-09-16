〈群益期貨〉週末大事，十年來最嚴重的無人機攻擊沙特油田事件

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隨著中美貿易談判逐漸解下心結，互釋善意，美國延後對中國 2500 億美元進口加徵關稅期限從 10 月 1 日延至 10 月 15 日，以避開中國 10 月 1 日建政七十周年紀念，算是給了習近平的面子，而中國也主動對應豁免了美國進口商品的關稅，並承諾購買美國大豆及豬肉等農產品，我們早早就認為黃豆與豬肉在此次會談將扮演重要的角色，美國總統川普指出十月初華盛頓會談中美雙方可能達成暫時性的協議。

理論上，中美貿易談判可能達成暫時性協議，這是個大利多，但卻被週日沙特油田遭無人機攻擊事件掩蓋了鋒芒，沙烏地阿拉伯發生近十年來最嚴重的石油設施遭攻擊事件，有如下幾個重點：

1. 十架無人機攻擊，最近多起海灣事件都與無人機有關，這偃然已轉成機器人之戰。

2. 沙特石油產量及出口都受到影響，每日減產量達 500 萬桶，佔沙特全國日產量的一半。

3. 美國指控伊朗為幕後黑手，但伊朗否認，強調不惜一戰。

4. 美國與歐洲可能動用戰備石油庫存。

5. 沙特表示週一可緊急恢復生產，但恢復情況仍有待觀察。

6. 親伊朗葉門胡塞組織隨後承認是其所為，發言人表示襲擊命中兩地的煉油設施，5 月時也曾發動攻擊。

這個事件只是單一的獨立事件還是只是起個頭，目前還沒有頭緒，但從市場對消息面的反應，整起事件並非伊朗所為，但卻是親伊朗的葉門反叛軍幹的，恐怕伊朗也脫不了關係，至少從美國的角度來看，川普鐵定這麼認為。因此不能立馬給伊朗定罪，但短期也就不會有＂開戰＂的風險，那就可以＂暫時＂擺脫政治、軍事問題，回到供給與需求的關係來處理。

無人機的攻擊確實已造成實質性的影響，但歐美可能啟動戰備庫存及沙特很快表示將恢復生產，確實有助於短期油價的穩定，但政治與軍事問題也不是全然絕緣的，畢竟胡塞組織算是親伊朗派的，因此市場對中東地緣的緊張短期之內也是消除不了的。

而更深層的問題是，中美雖然貿易戰可能在十月初達成暫時性協議，但像是台海問題（軍售案）及香港反送中，大家還是走著瞧（壞看面），也算是美中兩大集團的盟軍對抗的延伸，在此之前不是只有中國不希望川普當選連任美國總統的，也不是只有川普會在別人後花園惹事，週末的無人機攻擊沙特油田，會不會也是想給川普添點亂子，雖然中東離美國後花園著實有些距離，但事關油價與美元為中心的體系，川普可是不能撒手不管的，若是如此，那這個事件就不能視為是獨立單一事件了。

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