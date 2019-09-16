〈聯準會會議〉超級央行週登場 外銀估聯準會啟動降息循環勢在必行

美英日三大央行將在本週陸續召開貨幣政策會議，其中以美國聯準會會議最受市場關注，瑞銀認為，聯準會 9 月降息勢在必行，預估將調降 25 個基本點，明 (2020) 年底前將降息 4 次，抵禦經濟可能衰退的風險。

美國聯準會預計明 (17) 日起舉行為期兩天的貨幣政策會議，瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 表示，聯準會本次會議將延續 7 月降息步調，調降 25 個基點，明年也有 4 次降息機會，每此降息預計調降 25 個基本點。

Mark Haefele 指出，聯準會繼續降息無疑是為了預防經濟陷入衰退的危機，但實際上寬鬆政策無法抵擋貿易戰衍生的不確定性，也無力抵抗經濟成長可能衰退的事實。

Mark Haefele 分析，美中貿易摩擦讓美國經濟衰退的風險升溫，今年第２季美國資本支出轉為負成長，市場將聚焦企業投資動態決策，瑞銀預估，明年美國經濟成長率將從今年的 2.3% 降至 1.3%。

瑞銀進一步指出，如果美國政府落實目前提出的所有關稅威脅，預估將使美國明年上半年經濟成長率大幅放緩至衰退的邊緣；萬一關稅進一步升級，擴大至消費性商品或進口汽車，恐將使美國經濟成長入衰退深淵。