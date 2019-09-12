歐洲央行宣布降息 川普再罵聯準會「坐以待斃」

有鑑於美中貿易戰的衝擊、歐洲經濟疲弱、通膨處在低檔的情況下，全球的經濟成長面臨風險，歐洲央行 (ECB) 如外界預期在週四 (12 日) 晚間宣布降息，是 2016 年來首次降息，下調存款利率至 -0.5%，也宣布重啟貨幣寬鬆政策。

歐洲央行宣布：

將銀行的存款利率調降 10 個基點至 - 0.5%，藉此刺激銀行借貸，

而基準利率則沒有調降，維持在 0%，

邊際貸款利率亦維持不變在 0.25%，

此外，歐洲央行也宣布重啟寬鬆政策，11 月開始每個月購債 200 億歐元。

在歐洲央行宣布降息與重啟 QE 之後，美國總統川普 (Donald Trump) 也在推特表示，「歐洲央行不斷嘗試以達成目標，讓歐元貶值，讓美元強勢，進而傷害美國出口」。

川普也再度抨擊美國聯準會「坐以待斃」，並且表示歐元區借錢還賺利息，但美國卻在付利息。

圖片來源：Donald Trump's Twitter

華爾街分析 ECB 利率會議：

BMO 資本市場的利率分析師 Jon Hill 表示：「降息 10 個基點，提供更寬鬆的前瞻性指引，並重啟量化寬鬆政策，歐洲央行寬鬆程度已超出預期。」

儘管如此，市場仍然懷疑歐洲央行的最新措施是否會如同期望般有效，由於歐元區經濟前景嚴重放緩，導致長期債券殖利率已經下墜，而另一輪 QE 購債，可能不會令債券殖利率更為走低。