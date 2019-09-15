美能源、金融類股大漲 是賣超後的反彈還是突破的開始？

9 月通常是美股最糟糕的一個月，但到目前為止，市場證明歷史是錯誤的。

截至目前，道瓊工業平均指數上漲 1.9%，標準普爾 500 指數上漲 1.8%，納斯達克綜合指數上漲 1.5%，但是可能更能鼓舞人心的是市場內部因素，這表明 9 月的漲勢基礎廣泛，而投資人正在從防禦性股票轉向週期性股票，這也可能預示著對未來經濟成長的信心。

Newton Advisors 首席市場技術分析師 Mark Newton 在週二 (10 日) 向客戶發布的報告中表示，「週一 (9 日) 發生了一些重大而看漲的事態發展，因為銀行展現今年最佳表現，協助金融業走高並跑贏大盤。」「此外，能源股也表現出良好的強勢，因為 WTI 和布蘭特原油升破了 4 個月來的下行趨勢。」

能源股在週二收盤時上漲 3.2%，而金融股上漲 2%，工業股上漲 2.3%，而標普 500 指數下跌 0.6%。

分析師認為，能源、金融和工業領域的企業對商業週期很敏感，在經濟疲軟期間往往表現不佳。投資人可能透過再次關注這些股票，在原油價格偕同債券殖利率走高之際，來表達對未來經濟成長的信心。

市場的另一個正面訊號是追蹤全球 1700 多家最大上市公司的價值線型幾何指數 (Value Line Geometric index) (VALUG-US) 本月以來的走勢，該指數是依據各類股中的企業表現計算而得；不像其他大盤指數，如標準普爾 500 指數，容易受到少數最大型成分股價格波動的影響。

9 月 Value Line Geometric 指數上漲 4.5%，而標普 500 指數上漲 1.8%。

Capital Wealth Partners 市場策略師 Jeff Saut 表示，市場廣度的第二個衡量標準：股價上漲與下跌家數的比率， 是股市的另一個正面訊號。

他表示，「漲跌趨勢線是衡量股市的更佳指標，」他補充說，本週漲跌股票的比例約為 3/2，意味著「能源和金融業突破區間是事實。我認為這個市場還會走高。」