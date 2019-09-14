娛樂串流事業相衝突！迪士尼CEO辭去蘋果董事一職

迪士尼 CEO 勞勃艾格 (Robert A. Iger) 宣布辭去蘋果 (AAPL-US) 董事會的職務，認為蘋果不斷向好萊塢的娛樂業務發展，讓他面臨潛在衝突，更難充分參與其中。

根據周五 (13 日) 美國證券交易委員會發布的一份蘋果文件顯示，勞勃艾格於周二 (10 日) 離職。同一天，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 發布了 Apple TV+ ，將於 11 月 1 日首次亮相，每個月為 5 美元。

然而，迪士尼隨即也將於 11 月 12 日推出媒體串流服務 Disney+，這將與 Apple TV+ 產生競爭。未來隨著兩種媒體服務互相競爭原創媒體內容，日益發生衝突的情況將可預見。

2011 年勞勃艾格加入了蘋果董事會，當時蘋果仍主要將事業專注在電腦、手機與平板。不過近來，蘋果更加注重娛樂方面的事業，已涉及到迪士尼的範圍。

今年四月，勞勃艾格曾在採訪中表示，每當蘋果開會討論相關的影音串流服務時，他都小心翼翼地走出董事會會議室。

勞勃艾格在聲明稿中表示：「能在蘋果擔任董事 8 年，這期間我感到非常榮幸。我非常尊重庫克，蘋果是世界上最受尊敬的公司之一，我將永遠感激曾經身為這家公司董事會的一份子」。

蘋果也在文件上表示，勞勃艾格是蘋果最信賴的夥伴之一，也是這一代領導者的榜樣。「我們尊重他辭職的決定，最重要的是，他是我們的朋友，期待我們與勞勃艾格以及迪士尼的關係，將會在未來一直持續下去」。

由於蘋果向其他事業板塊擴張，越來越多的董事成員面臨更多潛在的事業衝突。先前也曾有董事離開蘋果。2009 年，Google 執行長艾立克 · 史密特 (Eric Sc​​hmidt) 也由蘋果的董事會離職，很明顯地，Google 的 Android 將與蘋果的 iPhone 面臨競爭關係。

在消息傳出之後，至截稿前，迪士尼 (DIS-US) 盤後股價小漲 0.08%。蘋果盤後股價小跌 0.09%。