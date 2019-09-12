科定完成上市以來首度現增募集3.62億元 後續將發CB籌資

裝潢建材廠科定 (6655-TW) 積極執行改善財務結構方案，今 (12) 日宣布，完成上市以來首度現金增資籌資案，以每股 40.2 元發行，預計募集約 3.62 億元資金，以今日收盤價 42.25 元，距離現增股價格仍有約 5% 價差。

科定另擬發行無擔保可轉換公司債 (CB) 8000 萬元籌資，雙管齊下籌資超過 4.4 億元，兩項市場公開籌資案由國票證主辦，將用在償還銀行借款以降低負債比。科定也將加速進行新北市五股的企業總部興建。

科定去年 11 月 28 日上市掛牌交易，主要產品以銷售國際級飯店、建設公司公設案、居家裝潢市場為主，塗裝木皮板占營收比重達 94%、手刮木地板則占 5.4%；尤以中國市場銷售去年成長 77% 最強，今年受美中貿易戰影響，中國市場銷售成長趨緩，董事長曹憲章日前出席法說會時指出，今年預計在中國預計增加 1 個廈門實體銷售據點，今年中國銷售將持續成長。

科定目前在中國百大城市銷售據點 48 個，除在中國增設實體通路並開拓東南亞各國需求。

科定截至 2019 年第 2 季止，負債比為 66.05%，籌資案已獲大股東全力支持，在完成籌資並償還借款後，有助大幅降低負債比。

科定上半年稅後純益為 4675 萬元，每股純益為 0.7 元。