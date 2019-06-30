科定IPO以來首度進行市場籌資 並將設中國電商通路

裝潢建材廠科定 (6655-TW) 積極執行改善財務結構方案，公司擬發行無擔保可轉換公司債 (CB) 及辦理現金增資，雙管齊下籌資超過 5 億元，已向金管會證期局送件；此外，科定在中國銷售成長趨緩同時，也積極擬訂對策因應。

科定在去年 11 月 28 日上市掛牌交易，主要產品以銷售國際級飯店、建設公司公設案、居家裝潢市場為主，塗裝木皮板占營收比重達 94%、手刮木地板則占 5.4%；尤其以中國市場銷售去年成長 77% 最強，今年受美中貿易戰影響，中國市場銷售成長趨緩，董事長曹憲章日前出席法說會時指出，今年預計在中國預計增加 1 個廈門實體銷售據點，今年中國銷售將持續成長。

科定目前在中國百大城市銷售據點 48 個，除在中國增設實體通路並開拓東南亞各國需求，據指出，科定以「KD」的品牌在中國市場投入行銷費用，並打出高知名度，公司將進一步在中國開發以電商模式的經營型態，以擴大市場的指名度行銷，此計畫將在近期內定案。

同時，科定也將加速進行新北市五股的企業總部興建。

科定擬以發行無擔保可轉換公司債 (CB)8000 萬元及擬以每股 50 元價格辦理現金增資發行 9000 張，籌資 4.5 億元，雙管齊下，籌資 5.3 億元，並已向金管會證期局送件，籌資案由國票證券主辦，用要用途在於償還銀行借款以降低負債比。

科定截至 2019 年第 1 季財報負債比為 65.07%，籌資案已獲大股東全力支持，在完成籌資並償還借款後，有助大幅降低負債比。