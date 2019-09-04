印尼打造下一個矽谷 佐科威定調新首都將成新創基地

印尼總統佐科威在 8 月底宣布了遷移首都的計畫，而這個印尼的新首都，除了將有政府行政部門進駐之外，佐科威說，它將會以矽谷為榜樣，被打造成印尼的科技與新創基地。

《彭博社》報導，印尼政府規畫將新首都安置在婆羅州東加里曼丹省，佐科威對雅加達日報的記者表示，這個尚未命名的新城市將會打造成培育科技新創和數位製造的基地。同時，新首都也將搭載科技、高效的都會運輸系統與公共服務系統。

印尼決定遷都的原因，除了因為雅加達地層下陷，也因為人口過於稠密和嚴重交通擁堵。但除此之外，遷都到婆羅洲更有助於印尼國內的財富流動。

印尼國土由一萬多個島嶼組成，但據印尼中央統計局 2018 年資料，該國 GDP 有 58.5% 都集中在爪哇島上，其次是蘇門答臘占 22%，未來將迎接新首都的加里曼丹不過佔 8% 而已，遷都將有效帶動經濟活動前往印尼其他地區。

建設新首都的計畫將於 2020 年啟動，預算金額達 330 億美元，佐科威說，新首都的功能將包括世界級學府、現代化的醫院、綠地公園，以及只准電動車上路的眾運輸系統等。

東加里曼丹省土地面積 18 萬公頃，開發新首都，用於政府機關的土地面積將為約 1 萬公頃，印尼政府還將釋出約 3 萬公頃土地，讓個人與企業購買使用。而佐科威說，東加里曼丹的地價比雅加達低廉非常多。

印尼的新創企業近年來發展快速，不少知名獨角獸都來自印尼，如叫車服務 GOJEK 估值 95 億美元、旅遊預訂服務網站 Traveloka 估值 20 億美元，以及線上商城 Tokopedia 估值 70 億美元。有產業觀察家預估，印尼新創事業 2020 年的成長速度可能會達到 20~30%。

由於各種繁瑣的行政規定和交通問題，在雅加達發展事業並不容易，但即便如此，該市仍然是東南亞最具活力的創新城市之一。

印尼政府致力推動科技新創，想讓該國成為東南亞最大數位科技的經濟體，連任的佐科威也將實施數個支持當地新創企業的企畫，將新首都往矽谷的方向發展即是其中之一。同時，印尼政府目標在 2020 年輔導一千家以上新創企業，總估值目標為 100 億美元。

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