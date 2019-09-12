連七升！新台幣強升逾1.2角 創近一個半月新高

新台幣今 (12) 日早盤以 31.220 元兌 1 美元平盤開出，隨後延續升值走勢，盤中強升超過 1.2 角，一度攻抵 31.094 元，呈現連七升，創近一個半月以來新高，波段漲幅反彈超過 2%。

美中貿易 10 月初將於美國舉行高層級官員磋商，且美國總統特川普宣布將對中國貨加徵 2500 億美元關稅的時間，由 10 月 1 日推遲至 10 月 15 日，激勵人民幣走強，帶動亞幣紛紛升值，新台幣也一起同歡。

新台幣自 9 月 4 日以來已經 6 個交易日收盤價走升，今天上漲力道更為擴大，盤中勁揚超過 1.2 角，再度見到「31.0」字頭，不但創 7 月 31 日收盤價以來的新高，更是今天亞幣中表現最強貨幣；若與此波 8 月 6 日時最低貶到 31.74 元相比，新台幣波段漲幅已升值超過 2%。

而人民幣部分，離岸人幣今早最多一度升逾 210 基點，最高見到 7.0874，以此估算，已由 9 月 3 日低位 7.1965 反彈約 1.5%，創 8 月 23 日以來高位；在岸人幣 (CNY) 盤中最高則升穿 7.1，高見 7.0956；不過，人民幣中間價報 7.0846 兌一美元，較昨天微跌 3 個基點，終止 3 連升。