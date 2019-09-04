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〈每日外資外匯觀點〉PMI跌破榮枯線 聯準會激進降息的可能正升高

〈每日外資外匯觀點〉PMI跌破榮枯線 聯準會激進降息的可能正升高。(圖：AFP)
〈每日外資外匯觀點〉PMI跌破榮枯線 聯準會激進降息的可能正升高。(圖：AFP)

英國無協議脫歐的動議在國會受阻，英鎊周二衝高突破 1.2100；美國 ISM 製造業 PMI 數據意外跌至 49.1，為 2016 年 8 月以來首度跌破榮枯線 50，同時是 2016 年 1 月以來最低水平，引發美元周二短線下跌，美元指數跌破 99，漲多後進行高檔整理。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)
美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，新出口訂單的大幅萎縮，顯示貿易仍是最重要的問題，市場對美國經濟前景的擔憂加劇，同時美國聯邦基金利率期貨也顯示，交易員預期聯準會九月降息 50 個基點的機率由 0% 增至 10%，對聯準會激進降息的預期正在升高。  

外匯資訊網站 Dailyfx 指出，美中貿易緊張局勢仍未有緩解跡象，在全球經濟擔憂加劇下，若如果聯準會官員講話繼續打壓市場對激進降息的預期，市場對流動性和避險需求上升，美元在九月第一周有望繼續上漲。

30 年期美債殖利率上周跌至歷史新低後，目前來到 1.93%；10 年期美債殖利率進跌至 1.441%，為 2016 年 7 月以來最低。AmeriVet Securities 美國利率主管 Gregory Faranello 表示，全球不確定性可能來到近期高點，而九月可能為年底前市場表現定基調。

美國製造業 PMI 跌破 50，丹麥盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，任何經濟數據加速走軟，都會讓市場對聯準會加速降息的預期升高。

BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 表示，投資人將關注今年是否會重演 1990 年代 (一年降息 75 個基點)，以及貿易戰是否造成全球經濟更大的傷害，並導致更寬鬆的貨幣政策。

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