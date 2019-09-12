盤前財經大事搶先讀2019年9月12日

今日操盤前瞻

歐洲央行利率決策

美國上周首次申請失業金人數

日本 7 月機械訂單

法說會：旺宏、淘帝 - KY、元禎

增資股上市：台泥、華南金、全科、安勤、環泰、興采

重磅！川普同意 2500 億美元中國商品關稅上調日延至 10/15

隨著美中下月華府談判將至，中國週三首度發布美國商品關稅豁免清單，美國總統川普週四 (12 日) 肯定這是中方釋出的「善意姿態」並相應地「友善回應」，宣布美國將推遲 2500 億美元中輸美商品徵收關稅上調日至 10 月 15 日。閱讀全文...

港交所併 LSE 會成嗎？分析師：英、美政界將攔阻

週三 (11 日) 港交所發出公告表示，已向倫交所 (LSE) 發出價值高達 296 億英鎊 (約合 366 億美元) 的收購邀約，但券商機構認為，在英國政界人士的攔阻下，港交所想併下倫交所的可能性可說是微乎其微。閱讀全文...

〈蘋果新品發表〉電信商殺很大 中華電、台灣之星都祭 0 元方案

iPhone 11 系列新機正式發表，台灣將與全球同步在 9 月 20 日開賣，電信商祭優惠方案搶客，其中，包含中華電、台灣大、亞太電及台灣之星等，都祭出最殺方案，資費 999 元，搭配特定專案，就有機會把 iPhone 11 用 0 元帶回家。閱讀全文...

〈稅收統計〉房屋稅預算提前達陣 惟證交稅、貨物稅全年恐短徵

財政部昨 (11) 日公布 8 月稅收，其中，累計前 8 月，房屋稅已提前達到全年預算目標；不過，證交稅去 (2018) 年基期較高，加上購買節能家電，造成減徵貨物稅，預期證交稅、貨物稅兩種稅目今年恐難達成預算目標，出現短徵。閱讀全文...

中油評估設置 Gogoro、光陽雙系統換電站 估年底前盤點完

電動機車大廠 Gogoro 位在中油的 38 座換電站，日前傳出遭光陽拿下，引起各界關注。中油昨 (11) 日透露，內部正在評估設置雙系統換電站，不過仍須評估加油站的腹地及安全距離，預計年底前可望盤點完畢。閱讀全文...